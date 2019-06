Der Austausch ist den Bürgern wichtig

Rütschdorf.Eine Kneipe gibt es auf der Hardheimer Höhe schon lange nicht mehr. Und außer den Veranstaltungen der örtlichen Vereine haben die Einwohner von Dornberg, Rütschdorf und Vollmersdorf kaum eine Möglichkeit, sich auf Ortsebene zu treffen. Kommunikationsorte – wie das viel zitierte Milchhäusle aus früherer Zeit – sind weggebrochen. Selbst der sonntägliche Kirchgang ist auf ein Minimum geschrumpft, seit das Gottesdienstangebot in der Hardheimer Filialkirche Dornberg aufgrund Priestermangels stark reduziert ist.

Das Zusammenleben in den Dörfern hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert. Umso bedeutsamer sind Angebote, die die Gemeinschaft aufrechterhalten und fördern. Ein Beispiel ist der Bürgertreff für die Höhengemeinden, der einmal im Monat im Rütschdorfer Schützenhaus stattfindet.

Initiatorin Christel Erbacher

Für Initiatorin Christel Erbacher, die 2014 zur Ortsvorsteherin der Verwaltungseinheit gewählt wurde, stand sehr schnell fest, dass in Sachen dörflicher Kommunikation etwas geschehen muss. Wobei die ursprüngliche Idee eine andere war. Der Bürgertreff sollte eigentlich als Plattform für die Einwohner dienen, Anliegen, Anregungen und Vorschläge für das dörfliche Zusammenleben vorbringen zu können, um so eine an den Interessen der Einwohner orientierte Zukunft der Orte gestalten zu können.

Seit Einführung der monatlichen Zusammenkunft hat sich ein fester Besucherstamm herausgebildet. Bei ihm ist der Bürgertreff fest im Kalender verankert. Andere Einwohner hingegen kommen, wenn sie Zeit oder Interesse am gebotenen Thema haben. Meist ist die Veranstaltung im Winter besser besucht als im Sommer, wenn die Menschen mehr unterwegs und ihre Freizeit oft im Freien verbringen.

Abwechslungsreich

Mit viel persönlichem Engagement versucht Christel Erbacher, den Bürgern Abwechslung bei den Treffen zu bieten. Mal ist es ein Vortrag mit einem Referenten, mal eine jahreszeitlich ausgerichtete Veranstaltung wie an Fastnacht oder im Advent, mal ein heiteres Gedächtnistraining.

Wenn es kein Programm gibt, dann bleibt eben den ganzen Nachmittag über Zeit zum persönlichen Austausch. Und der ist den Einwohnern der drei Hardheimer Höhenorte wichtig. Umso mehr, als die meisten von ihnen in einem Alter sind, in dem sie gern in Erinnerungen schwelgen.

Inzwischen hat sich der Bürgertreff auch unter den einstigen Heimatvertriebenen herumgesprochen, die ihre Kindheit in den Höhendörfern verbracht haben. Sie reisen von auswärts an, um die Kontakte zu den Familien zu pflegen, bei denen sie nach dem Krieg untergebracht waren. Und so hat zum Beispiel ein Einwohner Mitte 60 erfahren, wer ihn als kleinen Jungen im Kinderwagen durch die Gegend fuhr.

Beim jüngsten Treff sprach Regina Köhler, die Referentin für Frauenpastoral in der Region Odenwald-Tauber, zu dem interessanten Thema, verbindlich Nein zu sagen. Die Zuhörer erfuhren auf unterhaltsame und abwechslungsreiche Weise, wie man sich in bestimmten Situationen verhalten kann, ohne sich später über ein zu schnell erteiltes Ja ärgern zu müssen. In den Aussagen erkannte sich so manche und so mancher der gespannt lauschenden Zuhörer wieder.

Was den Bürgertreff angeht, haben die Besucher allerdings mit einem „Nein“ wenig am Hut. Für diese Veranstaltung plädieren sie mit einem überzeugenden „Ja“.

„Es ist schön, dass es die Zusammenkunft gibt“, erklärten einige Frauen. Und ein Herr meinte: „Das ist eine gute Sache“. Speziell für Alleinstehende, meist ältere Frauen, bedeute der Austausch mit anderen Menschen eine wichtige Abwechslung auf sozialer Ebene.

Ein anderer regelmäßiger Besucher wünscht sich, dass auch mal neue Gesichter zu der Runde stoßen. Wenn möglich aus der jüngeren Generation. In einem Punkt sind sich alle einig: Der Bürgertreff soll auf alle Fälle beibehalten werden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.06.2019