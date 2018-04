Der BVB-Bus steht bereit

Anzeige

Schweinberg.Seit einigen Wochen nimmt der FC Schweinberg am von Aral und der Payback-Organisation ausgerufenen Gewinnspiel „Punktet euch den BVB“ teil und befindet sich nach wie vor (die FN berichteten) mit derzeit über 123 000 Punkten auf dem ersten Platz.

Große Freude herrschte am Freitag in der Hardheimer Aral-Station der Lenz-Energie AG – schließlich nahm Key-Account-Managerin Sabine Jeuken (Aral Dortmund) die symbolische Übergabe des durch den FCS gewonnenen Etappenpreises vor: Für ein Wochenende nach Wahl steht dem Verein der offizielle Mannschaftsbus des Bundesligisten Borussia Dortmund mit Fahrer und gefülltem Tank zur Verfügung. „In Absprache mit dem BVB kann der Preis eingelöst werden“, betonte sie.

Vorsitzender Jörg Schwab freute sich in seiner kurzen Ansprache über das rege Engagement der „FCS-Familie“ sowie Initiator Steffen Greß, Melanie Welti-Gehrig und Matthias Lenz. In eigener Sache gab er zudem bekannt, dass die Baugenehmigung für den „Soccer-Court“ nach fast vierjähriger Vorlaufzeit am vergangenen Donnerstag erteilt wurde. Darauf – und natürlich auf den Etappenpreis und den ersten Platz der Abstimmung – wurde natürlich kräftig angestoßen! ad