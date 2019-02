Der liebe Datenschutz

Jetzt werden durch unsere „Oberregulierer auch noch den Senioren der Geburtstagsgruß und die Freude genommen, einmal im Jahr mit Namen im Service-Teil der Fränkischen Nachrichten zu stehen.

Grund ist, wie es heißt, der Datenschutz. (Übrigens konnte man sich schon immer von der Veröffentlichung abmelden).

Als Ausgleich nehmen dafür der Werbemüll im Internet und die penetranten Werbeanrufe am Telefon immer weiter zu. Wo bleibt da der Datenschutz? Wenn es so weitergeht, kommt schon bald der Tag, an dem in den noch verbliebenen Zeitungen auf wenigen Seiten steht: „Eigentlich wollten wir hier an dieser Stelle über . . . . . berichten, leider lässt der Datenschutz dies nicht mehr zu“.

Liebe verantwortliche „Datenschutzregulierer“, passen Sie auf, dass Sie sich nicht eines Tages noch selbst den Mund und das Wort verbieten.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.02.2019