Der „schlaue Fuchs“ wirbt für Gemeindebücherei

Hardheim.Auf besonders possierliche Weise werden seit Neuestem die Besucher der Hardheimer Gemeindebibliothek empfangen: Auf die geöffnete Einrichtung weist der von Angelika und Waldemar Bischof aus Holz gearbeitete „schlaue Fuchs“ schon weithin sichtbar hin.

Übergabe

Wie Büchereileiterin Beate König bei der Übergabe am Dienstag erklärte, stand am Anfang der Wunsch nach mehr Aufmerksamkeit bei den Bücherflohmärkten. „Unser mit Papier bespannter Malerbock war ganz einfach in die Jahre gekommen“, blickte sie zurück. Nach einer Teambesprechung nahm Elke Kaufmann Kontakt mit Angelika und Waldemar Bischof auf und fragte, ob ein neuer Aufsteller für die Bücherei gestaltet werden könne. Zwischen Idee und Realisierung lagen nur wenige Wochen.

Säge und Farbe im Einsatz

Waldemar Bischof sägte das Motiv des vor bunten Büchern stehenden „schlauen Fuchses“ aus und zeichnete für alles „Technische“ verantwortlich, während seine Frau Angelika die farbliche Ausgestaltung übernahm. „Insgesamt kamen vom ersten Gedankengang bis zur Umsetzung schon an die 20 Arbeitsstunden zusammen“, schilderte Angelika Bischof.

So kann an Flohmärkten und Öffnungstagen noch besser auf die Bücherei hingewiesen werden, die rund 7500 Medien bietet und durch den Einsatz der 13 Ehrenamtlichen an rund 210 Öffnungsstunden pro Jahr den Lesern zur Verfügung steht. ad

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.10.2018