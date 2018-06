„Die Arbeit hat sich durchaus gelohnt, der Slogan stimmt, Hardheim lebt“

Anzeige

Hardheim.In ihrer gestrigen Ausgabe veröffentlichten die FN eine Umfrage unter Standbetreibern und Besuchern über ihre Meinugn zur Neukonzeption des Sommerfestes. Wie Bürgermeister Volker Rohm auf Nachfrage der Fränkischen Nachrichten mitteilte, betrachte er das diesjährige Sommerfest im Nachgang als „in allen Belangen ein Erfolg und positiv für unsere Gemeinde“. Mit viel Musik, kulinarischen Köstlichkeiten und einem abwechslungsreichen Rahmenangebot habe Hardheim gezeigt, dass die Gemeinde in der Lage ist, sich notwendigen Veränderungen zu stellen und diese erfolgreich zu meistern. „Gerade die Einbeziehung des Schulpausenhofs setzte Dank des enormen Engagements der Handballer einen überaus positiven Akzent. Vereine und Schausteller, Fahrgeschäfte und Standbetreiber waren nach meinem Kenntnisstand mit dem guten Besuch an allen Festtagen sehr zufrieden. Beschwerden oder gar Klagen wegen dem Verzicht auf die Fußgängerzone in der Wertheimer Straße sind mir nicht bekannt, im Gegenteil wurde viel Lob über Programm und Angebot gespendet. Der Gottesdienst am Sonntag auf dem Festplatz, ein zugegebenermaßen mutiger Alleingang unserer Gemeinde, fand regen Zuspruch und könnte zu einem festen Bestandteil werden“, betonte das Gemeindeoberhaupt. Für das Wetter könne niemand etwas, aber insgesamt seien trotz Regen am frühen Sonntagnachmittag die Stimmung und der Besuch hervorragend gewesen. „Die Arbeit hat sich gelohnt, Hardheim lebt“, resümierte Rohm erfreut. ad