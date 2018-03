Die Auftragsbücher sind gut gefüllt

Anzeige

Die Mitarbeiterzahl hat sich – nach dem Höchststand von über 30 Beschäftigten um die Jahrtausendwende – inzwischen bei 20 eingependelt. Drei Lehrlinge werden ausgebildet.

Seit Hans-Georg den Betrieb 1991 von seinem Vater Hans Theodor Vleugels übernommen hat, entstanden in Hardheim rund 100 neue Orgel. Rund hundert Instrumente wurden restauriert. „Als ich den Betrieb übernommen habe, galt es zunächst, die künftige Ausrichtung festzulegen“, erinnert sich Hans-Georg. „Wir wagten uns an Restaurierungen von Orgeln (zum Beispiel romantische Orgeln oder Instrumente mit elektrischen Trakturen), die bis dato als nicht restaurierbar galten. Auf dem Restaurierungssektor haben wir zweifelsohne Maßstäbe gesetzt und Nischen geschlossen. Das verschaffte uns eine Alleinstellungsposition.“

Bis heute halten sich Restaurierungen und Neubauten in etwa die Waage. Auch bei den neuen Aufträgen. So baut die Hardheimer Orgelmanufactur beispielsweise den Spieltisch für eine neue Pfeifenorgel mit vier Manualen und 80 Registern für Moskau. In der russischen Hauptstadt wird eine für die Olympischen Spiele errichtete Halle in einen Konzertsaal umgewandelt, der nach dem Pianisten Sergei Rachmaninoff benannt ist.

Diese oder nächste Woche wird die neue Orgel für die Kirche St. Peter und Paul in Würzburg fertig. Das Gotteshaus wurde über mehrere Jahre lang renoviert. Der Orgelneubau steht bereits und wurde am Aquilinustag im Januar eingeweiht.

„Es handelt sich hierbei um ein Versuchsprojekt“, erklärt Hans-Georg Vleugels. Uns bewegte die Frage, wie man eine moderne Orgel ohne mechanische Trakturen gestalten kann. Das Instrument ist auf vier Gehäuse in der Kirche verteilt. Dabei kam außergewöhnlich viel Elektrik und Elektronik zum Einsatz, die vom Fachunternehmen Laukhuff aus Weikersheim als größtem Orgelteilehersteller der Welt bezogen wurde.

Beauftragt ist die Firma Vleugels außerdem mit dem Bau einer neuen Orgel in Windischbergerdorf in Oberbayern bei Cham. 2019 wird mit dem Bau einer neuen Orgel für die neuapostolische Kirche in der Nürnberger Stadtmitte begonnen.

In das alte Orgelgehäuse der Deggendorfer Stadtkirche wird ein ganz neues Instrument integriert und zusätzlich eine neue Chororgel für den Chorraum gebaut. Von zwei Spieltischen aus wird man beide Orgeln spielen können. Das Hauptinstrument soll bis Weihnachten fertig sein, die Choroegel bis Pfingsten 2019.

Hans-Georg Vleugels bedauerte in diesem Zusammenhang, dass zwar viele Aufträge aus weiter entfernten Kommunen vorliegen, aber keine aus der näheren Umgebung. Genauso ist es bei den Restaurierungen. Als solche stehen neben verschiedenen kleineren Reinigungsarbeiten die Instandsetzung und Erweiterung der Orgel von Adelsdorf bei Bamberg an (2019) sowie die Restaurierung und Rückführung auf den Originalzustand der Blessing-Orgel von St. Stephanus in Tigerfeld auf der Schwäbischen Alb aus dem Jahr 1864. Die Restaurierung der barocken Seuffert-Orgel aus dem Jahr 1764 von Alsheim bei Worms ist fast abgeschlossen. Nach Ostern erfolgt die Intonation, an Pfingsten die Einweihung.

