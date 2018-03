Die Besucher zog es in warme Räume

Anzeige

Warm angezogen konnten die Besucher schon am Vortag des Josefsmarktes die BdS-Erlebnistour und dann gestern ab elf Uhr die Angebote der Hardheimer Autohäuser, der Direktvermarkter und des Krämermarktes, des kleinen Vergnügungsparks und den allgemeinen Festbetrieb auf dem Schlossplatz sowie die Bewirtung durch die Hardheimer Vereine genießen.

Der Frühschoppen wurde in der Erftalhalle eingenommen angesichts der dorthin verlegten offiziellen Markteröffnung. Dabei hatte das Mitarbeiterteam um Hausmeister Herbst wieder einmal bestmögliche Flexibilität bewiesen.

Zum Auftakt richteten Bürgermeister Volker Rohm und BdS-Vorsitzender Elmar Günther in Anwesenheit von Helmut Niesner (Marktorganisator) Grußworte an die Besucher. Rohm zeigte sich erfreut über die Anwesenheit immerhin einer beachtlichen Schar „Mutiger“, die trotz des „Schneealptraums“ zur offiziellen Eröffnung gekommen waren. Weder er, noch die von ihm angesprochenen Besucher, konnten sich an derartige Wetterverhältnisse bei einem Josefsmarkt erinnern.

Dankesworte richtete der Bürgermeister an alle, die zur Gestaltung des Marktes beigetragen haben. BdS-Vorsitzender Elmar Günther ging unter anderem in amüsanter Form auf die Folgen der unerfreulichen Witterungsverhältnisse ein, die immerhin für Gesprächsstoff sorgten. Er berichtete in kurzen Zügen vom Verlauf der BdS- Erlebnistour am Samstag in Begleitung von Helmut Berberich. Alles in allem erhoffte sich Elmar Günther viele Besucher auf dem Markt und in den Geschäften angesichts der enormen Anstrengungen der Veranstalter und Gewerbetreibenden. Er würdigte auch das Engagement vom Bürgermeister und seinem Team. Die Distelhäuser Brauerei stiftete das von Familie Dräger gezapfte Freibier.

Musikalisch bereicherte die Musikkapelle Richelbach die Markteröffnung der etwas anderen, aber in jedem Fall fantasiereich gestalteten Art. Gerne genutzt wurden im weiteren Verlauf des Tages die Veranstaltungen im Warmen wie der Kunsthandwerkermarkt in der Erftalhalle, der Familieneinkaufstag in den Hardheimer Geschäften, der Kaffee- und Kuchennachmittag der Frauengemeinschaft im Pfarrheim sowie die Bewirtung durch den Gesangverein im alten Kindergarten. Z

