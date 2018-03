„Die Gemeinde Hardheim ist hier eindeutig in der Bringschuld“

Anzeige

Wer mit Informationen hinter´m Berg hält, hat etwas zu verbergen. Die letzte Veröffentlichung der Trinkwasser-Untersuchungsergebnisse, im Amtsblatt Nr. 3/2014, liegt nun fast vier Jahre zurück. Und das, obwohl Betreiber einer Trinkwasserversorgungsanlage nach Paragraph 21 der Trinkwasserverordnung (Zitat): „den Verbrauchern mindestens jährlich . . . Informations-material über die Qualität des bereitgestellten Trinkwassers auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse nach §§§. . . zu übermitteln“ verpflichtet sind.

Sowohl rechtlich als auch informationstechnisch gesehen handelt es sich also um eine klare Bringschuld und keineswegs, wie unsere Verwaltung vielleicht glauben mag, um eine Gefälligkeit gegenüber bittstellenden Bürgern. Und unsere Kontrollfunktion ausübenden Gemeinderäte mögen das bitte einfordern.

Ich hatte Anfang Dezember die Verwaltung schriftlich und freundlich auf diese Unterlassung hingewiesen und es wurde zugesagt, dass die Analyse vom 4. April 2017 im Amtsblatt Nr.2/ 2018 veröffentlicht werde. Nur, was da veröffentlicht wurde, war gelinde gesagt eine Farce. Abgesehen vom Nitrit, eher belanglose chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz noch ansteigen können und deren Werte bereits vor zehn Jahren, als das Wasser noch nicht durch eine Niederdruck-Umkehrosmose-Filtrierung gepresst wurde, in dieser minimalen Größenordnung gemessen wurden. Offensichtlich wollte man uns Sand in die Augen streuen. Wirklich relevante Daten wie Härte, Calcium, Magnesium, Nitrat, Natrium und Chlorid wurden einfach unterschlagen. Und es wurde mitgeteilt, dass im nächsten Amtsblatt für die Bürger der Ortsteile die Trinkwasseranalyse des für sie relevanten Bodenseewassers veröffentlicht werden solle. Ich bat die Verwaltung, bei dieser Gelegenheit auch die für die Kerngemeinde relevanten aber fehlenden Parameter aus der mikrobiologischen Untersuchung und auch die chemischen Parameter Teil 1 zu veröffentlichen. Und ich habe nochmals auf den verpflichtenden Paragraph 21 der TrinkwV verwiesen. Aber, wie fast schon erwartet: In diesem Amtsblatt steht noch weniger, nämlich rein gar nichts. Die Bürger unserer Ortsteile haben wenigstens die Möglichkeit, ihre Trinkwasserqualität mit wenigen Klicks in Walldürn oder Buchen aufzurufen (so nebenbei auch deren Wasserpreis), schließlich kommt deren Wasser aus demselben Hochbehälter. Was für ein Problem hat eigentlich unsere Verwaltung, dieses Informationssystem auch für Hardheim einzuführen?