Hardheim.Zu einer ganz besonderen Autorenlesung lädt am Freitag, 10. Mai um 19.30 Uhr „Zeit für Neues“ ins Hardheimer Pfarrheim ein. Pfarrer Andreas Knapp, der aus Hettingen stammt, wird aus seinem Buch „Die letzten Christen“ lesen.

Evangelium im Alltag

Andreas Knapp ist Autor zahlreicher Bände mit geistlichen Gedichten und gilt als einer der bekanntesten spirituellen Autoren Deutschlands. Heute lebt er mit drei Mitbrüdern in einem Plattenbau in Leipzig, Sie versuchen gemeinsam, das Evangelium in ihren Alltag umzusetzen. Er engagiert sich in der Gefängnisseelsorge setzt sich für Christen ein, die aus ihrer Heimat flüchten mussten. So kommt er mit Menschen am Rande der Gesellschaft in engen Kontakt.

Reise in den Irak

Auf diesem Weg hat er einen irakischen Christen kennengelernt, der ihn bat, ihn zur Beerdigung seines Vaters in seine Heimat zu begleiten. Dadurch wurde er mit den Lebensbedingungen der dort verbliebenen Christen konfrontiert. Dort leben immer noch Christen, die in ihrer Tradition unmittelbar auf die Urchristen zurückgehen. Sie feiern ihre Gottesdienste in aramäischer Sprache, der Sprache Jesu. Durch die jahrhundertelange Diskriminierung waren diese Kirchen auf kleine Gemeinden zusammengeschrumpft, aber immer noch lebendig.

Zeichen der Hoffnung

Doch islamische Strömungen, wie etwa der IS, haben sie in den zurückliegenden Jahren fast überall vertrieben. Dennoch gibt es auch kleine Zeichen der Hoffnung. Von den Spuren, die diese Reise hinterlassen hat, berichtet er an diesem Abend.

