Die Orgel wird für kurze Zeit schweigen

Hardheim.Genugtuung und Freude empfinden die Mitglieder des Vereins zur Renovierung des Erftaldoms darüber, dass sein Bemühen um die das Gemeindebild prägende Pfarrkirche von mehr als 200 Mitgliedern sowie auch von Förderern aktiv unterstützt wird. Das wurde in der Jahreshauptversammlung des Vereins am Mittwoch im katholischen Pfarrheim deutlich. Auch in Zukunft wird mancher Aufwand zur Erhaltung des Gebäudes und für weitergehende Vorhaben notwendig sein.

Zu Beginn bekundete Pfarrer Andreas Rapp als Vereinsvorsitzender kraft Amtes seine Anerkennung und Freude über die beeindruckende Zahl von über 600 Personen, die bei Gründung des Vereins ihre Bereitschaft zur Unterstützung der damals notwendigen Kirchenrenovation und das Bemühen um die Erhaltung des Erftaldoms deutlich werden ließen. Er freute sich zudem, dass weiterhin eine beachtliche Zahl von Mitgliedern und Förderern den Verein unterstütze.

Ehrung und Wahlen Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurde August Müller geehrt und verabschiedet. Sein vorbildliches und höchst verlässliches 25-jähriges Wirken als Kassier und unermüdlicher Vereinsaktiver wurde sowohl von Bernhard Berberich als auch vom zweiten stellvertretenden Vorsitzenden Günther Fürst in einer Laudatio nachdrücklich herausgestellt. Mit einem Präsent und guten Wünschen für die künftigen Jahre machte der Verein seine Dankbarkeit ersichtlich. August Müller betonte, dass er die vielen Arbeiten für den Verein gern ausübte und gab diesem gute Wünsche mit auf den weiteren Weg. Funktionsträger bestätigt: Während Pfarrer Andreas Rapp kraft Amtes weiter Vorsitzender des Vereins ist, wurden bei den notwendigen Wahlen Bernhard Berberich als erster stellvertretender Vorsitzender ebenso im Amt bestätigt wie Günther Fürst als zweiter Stellvertreter und Hildegard Grimm-Gotthardt als Schriftführerin. In der Nachfolge von August Müller übernahm Johannes Beger das Amt des Kassiers. Als Beiräte fungieren Gerhard Ballweg, Walter Bechtold, Gabriele Berberich, Helmut Bopp (in der Nachfolge für Richard Leiblein) Maria Munk und Silvia Vleugels. Z

Die weitere Leitung der Zusammenkunft übernahm Bernhard Berberich als erster stellvertretender Vorsitzender. Den Rechenschaftsbericht zur Vereinstätigkeit seit der Jahreshauptversammlung 2015 erstattete Hildegard Grimm-Gotthardt. Sie sprach unter anderem die Bemühungen um die Lautsprecheranlage, die Maßnahmen im Außenbereich der Kirche sowie die Bemühungen um die Optimierung der Beleuchtung und um die Orgel an.