Die Piraten kehren zurück und „zaubern ein Lächeln“

Anzeige

Hardheim.Adrien Megners „Kindertheater Papiermond“ aus Köln ist wieder auf großer Kasperle-Sommertour in und an besonderen Spielstätten in der Region: Am Dienstag, 21. August, machen Kasperle & Co. Station im „Bahnhof 1910“ in Hardheim. Los geht es um 15.30 Uhr.

„Ein Lächeln zaubern“: Unter diesem Motto zeigt Puppenspieler Adrien Megner auch sein zweites Piratenabenteuer: „Kasperle & die Piraten – Ein neues Abenteuer“.

Es gibt also ein Wiedersehen mit Käpt’n Zwiebelbart und Co., und wer das erste Stück mit den Seeräubern kennt, der wird sich sicherlich auf diesen zweiten Teil freuen: Gerade erst aus ihrem Gefängnis ausgebrochen, führen Zwiebelbart und Seeräuber Knolle schon wieder Übles im Schilde.