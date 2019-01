Die Quote im Kreis liegt im unteren Bereich

Es gibt für den Neckar-Odenwald-Kreis keine gesonderte Statistik – aber Obdachlosigkeit ist auch auf dem Land ein Thema. Allerdings „nur“ mit einer kleinen Zahl. Das ergab eine Nachfrage der FN.

Neckar-Odenwald-Kreis. In Zeiten steigender Mieten und der Gentrifizierung von bis dato bürgerlich-schlichten Wohngegenden erweist sich Obdachlosigkeit vor allem im Bereich der Großstädte als ernstzunehmendes Problem: Allein in Frankfurt am Main leben rund 200 Menschen buchstäblich „auf der Straße“ – und die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein. Doch wie sieht das im Neckar-Odenwald-Kreis aus? Ist das Land diesbezüglich noch die „heile Welt“? Im Rahmen der Schwerpunktausgabe zum Thema „Wohnen“ hakten die Fränkischen Nachrichten nach.

Wie das Landratsamt auf Anfrage mitteilte, existiert für den Kreis keine gesonderte Statistik. Erfasst werden lediglich wohnsitzlose Personen, die Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII oder Leistungen nach SGB II über das Jobcenter oder den DRK-Kreisverband Mosbach beziehen: Während 2018 drei Wohnsitzlose Grundsicherungs-Schecks beim Fachdienst „Sozialhilfe“ abholten, verzeichnen Jobcenter und Rotes Kreuz neben den sogenannten „Durchwanderern“ 15 „regelmäßig kommende und aus dem Kreisgebiet stammende“ Personen; 2018 gab es 2105 Auszahlungen an 248 Auszahlungstagen und damit rechnerisch 8,5 Personen pro Tag. Allerdings muss auch hier von einer Dunkelziffer ausgegangen werden: „Es gibt weitere Personen, die zumindest zeitweilig ohne Wohnung sind, allerdings keine Leistungen beziehen und dahingehend nicht in der Statistik auftauchen“, so das Landratsamt in seiner Stellungnahme.

Wenngleich der Neckar-Odenwald-Kreis mit einer 2014 ermittelten Quote von 0,07 Wohnungslosen ohne ordnungsrechtliche Unterbringung pro 1000 Einwohner zu den am wenigsten betroffenen Kreisen Baden-Württembergs gehört, stieg die offizielle Zahl Obdachloser in den letzten Jahren leicht an.

Menschen muss geholfen werden

Diesen Menschen muss insofern geholfen werden, dass die zuständige Kommune als „Ortspolizeibehörde“ einzuschreiten hat, um die als „Störung der öffentlichen Ordnung“ geltende unfreiwillige Obdachlosigkeit zu beseitigen oder zumindest zu verhindern.

So haben auch Wohnungslose ein Recht auf eine Notunterkunft in der Kommune, in der sie sich aktuell und tatsächlich befinden. Wie das Landratsamt weiterhin anführt, spiele die Verweildauer keine Rolle: Weder eine Mindest- noch eine Maximalaufenthaltszeit sind festgesetzt – insofern sollte jede Gemeinde im Kreisgebiet eine Unterkunft für Obdachlose haben. Der Kreis selbst verfügt auch aus diesem Grund nicht über eine Obdachlosenunterkunft. Als Angebot betreibt er jedoch den Sozialen Dienst des Landratsamts, dessen Aufgabe die psychosoziale Betreuung von Sozialhilfeempfängern ist; die drei dort beschäftigten Sozialarbeiterinnen schreiten darüber hinaus kreisweit bei drohender Obdachlosigkeit ein.

Der Soziale Dienst versteht sich dabei als Anlaufstelle für Personen in schwierigen Not- und Konfliktsituationen: Betreut werden unter anderem auch Obdachlose „auf der Straße“ und vom Verlust ihrer Wohnung bedrohte Menschen. „Das Motto lautet ‚Hilfe zur Selbsthilfe’, wobei der Soziale Dienst an seine Grenzen stößt, wenn die Unterstützung nicht angenommen wird“, hieß es gegenüber den Fränkischen Nachrichten. 2018 kam es hier zu 332 Betreuungsfällen, davon 36 wegen tatsächlicher Wohnungslosigkeit und 94 weitere wegen drohender Wohnungslosigkeit.

Weiterhin gibt es beim DRK in Mosbach das Übernachtungsheim mit drei Plätzen, die Tagesstätte sowie eine separate Beratungs- und Betreuungsstelle. Hier allerdings greifen klare Regeln: Zur Legitimation ist ein von der Stadt Mosbach oder der Polizei auszustellender „Berechtigungsschein“ nötig; auch dürfen sich Obdachlose maximal drei Nächte im Heim aufhalten – im vergangenen Jahr wurden 247 „reguläre“ Übernachtungen sowie weitere 50 als Notfallhilfe gewertete Übernachtungen registriert.

Sicher durch das Vorhandensein der Tagesstätte, aber auch durch die beim DRK Mosbach erfolgende Auszahlung der Tagessätze an SGB-II-Leistungen könne man die Große Kreisstadt mit nächstem Einzugsgebiet als schwerpunktmäßigen Aufenthaltsort von Obdachlosen im Neckar-Odenwald-Kreis ansehen, wobei es laut Einschätzung von Jobcenter und DRK „im ganzen Kreis Wohnsitzlose gibt“, so das Landratsamt.

