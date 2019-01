Die Raummodule werden angeliefert

Hardheim.Aufgrund der Anlieferung der Raummodule für die Erweiterung des Krankenhauses muss die Straße „Am Triebweg“ von der Einmündung Wertheimer Straße bis Einmündung „Klingenweg“ für die Zeit vom 7. bis 11. Januar komplett gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die Beethovenstraße und die „Schießmauer“. Schon heute wird darauf hingewiesen, dass voraussichtlich vom 25. bis 28. Februar die Parkplätze in der Wertheimer Straße/Abzweig „Am Äckerlein“ komplett gesperrt werden müssen, um dort Baustellenfahrzeuge abzustellen. Die dort ausgewiesenen Behindertenparkplätze werden dann für diesen Zeitraum in die Straße „Am Triebweg“ am Anfang des Gehwegparkens verlegt.

