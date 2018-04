Die Schule ist zu empfehlen

Anzeige

Sowohl in den bereits genannten Arbeiten und Prüfungen, als auch, was sportliche Leistungen wie zum Beispiel die Sportabzeichen angeht, ist das Walter- Hohmann Schulzentrum in den letzten Jahren ganz vorne dabei.

Wir Schüler schätzen besonders das angenehme Lernklima, die zentrale Lage sowie den nahen Kontakt zu den immer hilfsbereiten Lehrkräften. Diese nutzen die neuesten technischen Hilfsmitteln (in jedem Klassenzimmer befindet sich ein Whiteboard), um uns die Unterrichtsinhalte möglichst verständlich nahe zu bringen.

Auch die Schulverwaltung mit unseren Sekretärinnen und unserer Schulleitung ist ein zentraler Anlaufpunkt für uns Schüler.

Es ist klar, dass nicht immer alles nach Plan laufen kann, wir sind trotzdem der Meinung, dass unsere Schule uns einiges bieten kann und wollen mit diesem Statement etwas zurückgeben. Wir können den nachfolgenden Schülern diese Schule nur empfehlen. Alleine schon, dass wir in der Prüfungsphase die Zeit gefunden haben, unsere Meinung schriftlich zu vertreten, zeugt davon, dass uns unsere Schule nicht egal ist und wir nicht bereuen, diese Einrichtung zu besuchen.

