Die „Singstrolche“ wünschen sich Zuwachs

Anzeige

Außerdem ist die Möglichkeit an der Musikschule Hardheim gegeben, in den Unterricht der jeweiligen Instrumentalfächer „hinein zu schnuppern“. Dabei können interessierte Kinder und Jugendliche gemeinsam mit ihren Eltern einen Instrumentalunterricht erleben in dem Fach, für welches sie sich am meisten interessieren. Die Lehrkräfte der einzelnen Instrumentalklassen geben gerne Auskunft bei anstehenden Fragen.

Ein großer Erfolg für die Musik schule Hardheim ist der Kinderchor „Singstrolche Hardheim“, geworden. Mit ihren Auftritten in Hardheim und in der näheren Umgebung begeistern die Kinder immer wieder mit ihrem witzigen Liedgut und ihren natürlichen Stimmen.

Seit einigen Jahren gibt es an der Musikschule den Jugendchor „Ohrwürmer GmbH & Co. KG“. Auch die „Ohrwürmer“ freuen sich über weiteren singenden Zuwachs. Zur „Schnupperprobe“ sind alle Jugendlichen willkommen donnerstags von 18.30 bis 19.30 Uhr im Raum der Musikalischen Früherziehung der Musikschule.

An der Musikschule können Kinder, Jugendliche und Erwachsene sich anmelden. Die Musikschule Hardheim bietet auch sogenannte „Unterrichtsgutscheine“ und „Unterrichtscoupons“ an, die bei gegebenem Anlass verschenkt werden können.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.06.2018