Die „Spezialisten“ retten den Roboter

Gerichtstetten.„Ich schreibe Bücher für Kinder – also für euch!“: Mit diesen Worten begann der Kinderbuchautor Josef Koller seine gestern in der Grundschule Gerichtstetten („Bildungshaus Erftal“) abgehaltene Lesung und hatte die Sympathie der Mädchen und Jungen gleich für sich gewonnen.

Kaum begrüßte Schulleiterin Daniela Taranto die Schulfamilie, stellte Josef Koller die liebenswerte Gilde seiner „Spezialisten“ vor: Die superschnelle Rieke, der superschlaue Steini, der superstarke Goran und die kleine Hellseherin Lisa bilden eine unschlagbare Truppe. Gemeinsam erleben sie so allerhand und stoßen eines Tages auf Max, der gerade seinen auf der Insel lebenden Onkel Erwin besucht. Zufällig lernt Max die zwar superschnelle, aber auch „superfaule“ Rieke kennen und erfährt, dass die Piraten den goldenen Roboter Herkules gestohlen und im Meer versunken haben. Freilich sind die Piraten nicht von gestern: Sie denken intensiv darüber nach, wie man Herkules bergen könnte. Selbstverständlich möchte Max das verhindern und zeigt, was in ihm steckt.

Neben seinen neuen Freunden stehen ihm Onkel Erwin und dessen Wasserwerfer treu zur Seite. Da wird improvisiert, da wird gelacht und man hält fest zusammen: Wahre Freundschaft ist alles.

Durch seine lebendig-herzliche Art, mit der er die spannenden Abenteuer der „Spezialisten“ erzählte, fand der in Norddeutschland lebende Autor schnell den Draht zu den Kindern und erläuterte – selbstverständlich nach langanhaltendem Beifall – in der abschließenden Fragerunde auf sehr persönliche Weise seinen Weg zum Schreiben: Schon als Kind habe er gern zu Stift und Block gegriffen, um dabei Entspannung zu finden. Gegenwärtig arbeitet Josef Koller am dritten Band seiner Buchreihe „Spezialisten“ und verarbeitet dabei viele persönliche Eindrücke.

Wie die Geschichte der „Spezialisten“ ausgeht, wurde am Freitag derweil natürlich (noch) nicht verraten. Schließlich sollte die vergüngliche Lesung die Kinder dazu anregen, selbst zum Buch zu greifen und darin zu schmökern, um zu erfahren, wie die Geschichte ausgeht. Schließlich hat gute Literatur – so die Intention – das Zeug zum lebenslangen Begleiter. ad

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019