Die tägliche Zeitungslektüre gehört dazu

Bretzingen.Einen besonderen Geburtstag feiert am heutigen 23. April Armella Hornbach in Bretzingen: Sie wird 95 und ist damit die älteste Einwohnerin des Hardheimer Ortsteils. Außerdem liest sie seit ihrer Hochzeit 1949, also seit 70 Jahren, die Fränkischen Nachrichten – ebenfalls ein außergewöhnliches Jubiläum. Und das geht auch noch ohne Brille!

Gut zu Fuß ist Armella Hornbach, genannt „Mella“, zwar nicht mehr – sie sitzt im Rollstuhl, dafür ist sie aber geistig topfit und kann sich mit ihrem Besuch, wenn dieser laut genug spricht, noch bestens unterhalten.

Durch ihre tägliche Zeitungslektüre ist sie über das aktuelle Weltgeschehen und die Ereignisse im Heimatort gut informiert. „Ich lese die FN (übrigens wie viele Abonnenten, Anm. d. Red.) von hinten nach vorne“, schildert sie. „Ich lese zwar alles, aber am meisten interessieren mich der Lokalteil und die Todesanzeigen; früher war es vor allem der Sport, besonders Fußball.“

Ur-Bretzingerin

Ganz aktuell gelte ihr Interesse auch der Wahlberichterstattung, um up to date zu sein. Schließlich kandidiert ihre Enkelin Jasmin für den Hardheimer Gemeinderat. „Das ist richtig, Frauen gehören auch in die Politik“, kommentiert die Jubilarin mit einer gewissen Vehemenz.

Armella Hornbach ist Ur-Bretzingerin. Sie erblickte am 23. April 1924 das Licht der Welt als Tochter des Schmieds Albin Stieber und dessen Frau Anna. Von den sieben Geschwistern sind zwei früh verstorben. Jetzt leben nur noch die älteste und die jüngste Schwester.

Mit 14 Jahren ging die Jubilarin von zu Hause weg zu Familie Fitz in Bretzingen. Dort half sie in der Landwirtschaft mit und zog – bedingt durch die Krankheit der Mutter Fitz – deren drei Kinder groß. Die zwei noch lebenden Kinder haben ihr das nicht vergessen und kümmern sich heute im Gegenzug liebevoll um sie.

Heirat 1949

1949 heiratete „Mella“ Edmund Hornbach, nachdem dieser aus russischer Gefangenschaft zurückgekehrt war. Ihre drei Kinder wurden zu Hause geboren: Die Zwillinge Lothar und Doris sowie der älteste Sohn Winfried, der – in zweimonatigem Abstand zu ihrem Mann Edmund – bereits 1996 gestorben ist.

Nach dem Krieg arbeitete Armella Hornbach im Wald und führte das Milchhäusle in Bretzingen. Sie half in der Bäckerei Schlötterer aus und arbeitete schließlich in der Küche der Bundeswehrkaserne in Hardheim. „Eine schöne Zeit“, erinnert sie sich zurück. Außerdem pflegte sie ihre Mutter und ihre kranke Schwester Resi.

„Ich war immer gerne in der Landwirtschaft und im Garten tätig“. erzählt sie im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. „Außerdem habe ich mit Freude gebacken und die ganze Familie bestrickt.“

Eine der Enkelinnen trug alle ihre Backrezepte zusammen und gestaltete daraus ein Backbuch für die Familie.

Mit ihrem Schwiegersohn, dem Sternekoch Wolfgang Staudenmaier, fachsimpelt die Jubilarin, und zwar nicht nur über das Backen und gutes Essen, sondern sie schaute zusammen mit ihm auch immer gerne Fußballübertragungen im Fernsehen an, wie dieser lächelnd bestätigt.

Seit weit über 50 Jahren ist Armella Hornbach Mitglied der katholischen Frauengemeinschaft Bretzingen. „Ich hätte nie gedacht, dass ich so alt werde“, blickt sie auf ihr bewegtes, aber auch erfülltes Leben zurück. Und was wünscht man sich mit 95? „Dass ich – zumindest geistig – weiterhin gesund bleibe“, meint die freundliche Seniorin zufrieden und bescheiden. Dazu verhilft möglicherweise das Gläschen Sekt, das sie sich täglich gönnt, wie Tochter Doris Staudenmaier anfügt.

Glücklich ist die Jubilarin darüber, ihren Lebensabend zu Hause, im eigenen Haus in der Julius-Heffner-Straße verbringen zu können. Das ermöglicht ihr die fürsorgliche Betreuung und Pflege durch Tochter Doris mit Mann Wolfgang und den beiden Töchtern Jasmin und Jessica, aber auch durch ihre Nichten und Neffen, ihre Schwester Brigitte Geiger und die Frau ihres verstorbenen Sohnes, Elvira Steinbach-Hornbach, die regelmäßig nach ihr schauen.

Der 95. Geburtstag am heutigen Dienstag wird am Nachmittag im Gasthaus „Zum schwarzen Adler“ in Bretzingen gefeiert. Gratulanten sind dort ab 14 Uhr zu einem Sektempfang willkommen.

Die Fränkischen Nachrichten schießen sich gerne den Gratulanten an und wünschen ihrer treuen Leserin Gottes Segen und für die Zukunft weiterhin alles Gute. i.E.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.04.2019