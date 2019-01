Dienst für Menschen, die nicht mehr in die Kirche können

Hardheim/Höpfingen.„Immer war ich sonntags in der Kirche und jetzt, wo ich nicht mehr kann, fragt keiner mehr nach mir. Ich hab nur noch die Messe am Fernseher.“ So oder ähnlich beschreiben immer wieder Senioren der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen ihre Situation.

Dass es die Möglichkeit gibt, zu Hause die Kommunion zu empfangen, ist vielen dabei nicht im Bewusstsein. Dieser Besuch bei Menschen, die an ihr Haus gebunden sind, hat viele positive Facetten. Es braucht nicht viel dazu. Ein Anruf im Pfarrbüro mit Angabe der Adresse und Telefonnummer sowie die Möglichkeit, dass jemand zum vereinbarten Termin die Haustüre öffnen kann, das ist schon alles.

Regelmäßig am ersten Freitag im Monat besucht ein Mitarbeiter des Seelsorgeteams oder ein ehrenamtlicher Kommunionhelfer die nicht mehr mobilen Gemeindemitglieder.

Über eine lange Zeit hinweg entsteht dabei eine Beziehung, die eine wertvolle Ergänzung zu Familie und Freundeskreis bedeutet. Oftmals ist es der einzige regelmäßige Kontakt außerhalb der engeren Verwandtschaft und der Pflegedienste.

Wenn Familienmitglieder bei der kleinen Feier dabei sind, können sie auf Wunsch gerne mit dem Patienten die Kommunion empfangen. Alles, was benötigt wird, hat der Kommunionspender dabei. Manchmal richtet die Familie eine Tischdecke und eine Kerze. Aber das muss nicht unbedingt sein.

Die kurze Feier der Krankenkommunion richtet sich in Inhalt und Dauer nach der Befindlichkeit des Patienten. Das häufig einhergehende Gespräch vorher oder nachher tut einfach gut und bringt Farbe in das Einerlei des Alltags. Immer wieder ist dieser Kontakt dann auch hilfreich, wenn die Kräfte der Patienten immer schwächter werden.

Die Mitarbeiter in den Krankenkommunionteams können auf Möglichkeiten der Entlastung für pflegende Angehörige hinweisen, die über Gruppen und Kreise der Seelsorgeeinheit angeboten werden. So gibt es die Hospizgruppe, die bei weitem nicht erst dann kommt, wenn der Abschied bevorsteht, sondern Kranke gerne auch über längere Zeit begleitet.

