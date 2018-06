Diesmal dominierten Frauen den Gesangsworkshop

Anzeige

Hardheim.Manche Dinge, sagt die Leipziger Singer-Songwriterin Karolina Trybala, erlebt man am besten in der Gemeinschaft: Zum Beispiel das Singen. Und gesungen wurde beim inzwischen sechsten, von Karolina Trybala geleiteten Gesangsworkshop im „Bahnhof 1910“ tatsächlich – erst recht am Samstag, als das Motto einmal mehr „open stage“ hieß.

Eingeleitet wurde der Abend nach kurzem, auf die Geschehnisse am als „Kraftort“ anzusehenden alten Bahnhof hinweisendem Grußwort von Organisatorin Dani Arnold durch Karolina Trybala, die gemeinsam mit dem in der deutschen Musikszene nicht ganz unbekannten Pianisten Peter Hirsch für einen wohlklingenden Start sorgte. Das gemeinsam präsentierte Chanson „Je ne veux pas travailler“ jedenfalls ging unter die Haut und bestach mit jenem Charme, den auf diese Weise eigentlich nur Kompositionen französischer Herkunft bieten können.

Mit seinem leichtfüßigen, nicht nur seinem Namen nach „verzauberten“ Piano-Instrumental war Peter Hirsch dem Publikum beim Entspannen und Zurücklehnen behilflich, ehe der aus allen zwölf Teilnehmern bestehende Projektchor „The Trybalalas From La-La-Land“ für gute Laune und starke Gefühle sorgte. Nach dem mitreißenden, in seiner Herkunft zwischen Griechenland, Zypern und Arabien, aber auf jeden Fall irgendwo zwischen Südosteuropa und dem Nahen Osten liegenden „Miserel Ou“ wurde der flotte Schlager „Mucho Mambo“ dargeboten. Wer jedoch angesichts des mit mediterraner Lebensfreude daherkommenden Klangteppichs von einem sanften Sommerhit für laue Abende ausging, wurde enttäuscht: Der spanisch-englische Text entpuppte es als melancholische und zugleich sinnliche Hymne zum Nachdenken.