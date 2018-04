Dieter Kaiser löst Peter Gärtner als Vorsitzender ab

Anzeige

Zwei Sänger fehlten nie

Nie fehlten dabei Hubert Geiger und Peter Gärtner. Für einmaliges Fehlen dankte der Vorsitzende Emil Münch und Wolfgang Walzenbach. Zweimal fehlten Werner Seitz, Werner Fischer, Arnold Fischer und Dieter Kaiser. Drei Maal war Bernhard Müller nicht anwesend, während Karl Weniger, Jürgen Linsler, Bernd Schretzmann und Gerhard Heilig jeweils nur vier Mal fehlten. Für fünfmaliges Fehlen ehrte er Gerhard Bechtold, Josef Seitz, Robert Hemberger und Klaus Schulz.

Beispielhaftes Engagement

In diesem Sinne dankte Peter Gärtner für das „beispielhafte Engagement“. Ortsvorsteher Wolfgang Walzenbach überreichte die entsprechenden Weinpräsente.

Die Vereinsehrungen galten den aktiven Sängern Werner Fischer für 50-jährige Treue sowie Arnold Fischer, der dem Chor seit zehn Jahren angehört.

Schließlich erinnerte der Rückblick von Schriftführer Jürgen Linsler an die wesentlichen Höhepunkte des letzten Jahres. Insgesamt absolvierte der Chor 55 Termine (davon 41 Proben) und nahm im Oktober beim Chorwettbewerb des badischen Chorverbands in Bruchsal teil.

Auftritte fanden unter anderem in Adelsheim, Sulzbach und Igersheim statt. Auch bereicherte man den Weihnachtsmarkt, den Seniorennachmittag sowie den Festakt zum 25-jährigen Bestehen des Heimatvereins musikalisch. Bei der „Nacht der jungen Chöre“ in Buchen waren die „Karschdäider“ als einziger Männerchor vertreten. Ein Abend zur Stimmbildung wurde von Benedikt Nawrath (Buchen) gestaltet.

Weiterhin tritt der Chor in neuen Outfits auf: Die roten Hemden mit farblich passenden Krawatten wurden im Herbst angeschafft.

33 Aktive und zwei Gastsänger

Mit einem kurzen Exkurs in die Statistik beendete Linsler seinen Bericht. So besteht der Klangkörper aus 33 Aktiven und zwei Gastsängern. Das Durchschnittsalter liegt bei 63 Jahren. „Allerdings macht das „Phänomen der sterbenden Männerchöre“ langfristig auch vor Gerichtstetten nicht Halt“, gab der Schriftführer zu bedenken.

Kulturträger des Dorfes

Chorleiter Dieter Kaiser attestierte dem Chor ein gutes sängerisches Niveau und ermutigte zum zuversichtlichen Blick in die Zukunft. Er erinnerte an die Wichtigkeit von Vereinen als „Kulturträger eines Dorfes“. In diesem Sinne werde auch Gerichtstetten mit durch den Männergesangverein repräsentiert. Kaisers persönlicher Dank umfasste neben den Sängern den scheidenden Vorsitzenden Peter Gärtner, der „mit Herz und Verstand zahlreiche Akzente gesetzt und als Organisationstalent Kompetenz bewiesen hat“.

Die Finanzlage beleuchtete Kassenwart Klaus Schulz, dem die Kassenprüfer Roland Fischer und Günter Müller einwandfreie Kassenführung bescheinigten. Nach der von Gerhard Bechtold durchgeführten, mit dem Dank für das Geleistete einhergehenden Entlastung standen Neuwahlen auf der Tagesordnung. Nachdem Peter Gärtner als Vorsitzender nach zwölfjähriger Amtszeit nicht mehr kandierte, wurde in Dieter Kaiser ein Nachfolger gefunden. Das Amt des 2. Vorsitzenden übt nun Wolfgang Walzenbach aus. Der Schriftführerposten wurde nicht besetzt, doch wird Dieter Kaiser den schriftlichen Part übergangsweise mit übernehmen. Kassierer Klaus Schulz sowie die Kassenprüfer Roland Fischer und Günter Müller wurden in ihren Ämtern bestätigt. Dem Werbeausschuss gehören Arnold Fischer und Bernd Schretzmann an.

Als Listenführer fungieren Gerhard Heilig und Peter Gärtner. Die Fahnenträger Andreas Heck und Bernhard Müller sowie die Fahnenbegleiter Bernhard Herberich und Bernhard Meisel wurden wieder gewähnt. Notenwarte sind Bernhard Müller und Hubert Löffler; Stimmführer sind Peter Gärtner (1. Tenor), Robert Hemberger (2. Tenor), Jürgen Linsler (1. Bass) und Gerhard Heilig (2. Bass). ad

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.04.2018