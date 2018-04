Diskussion um Mäharbeiten

Anzeige

Hardheim.Bürgermeister Rohm stellt seit drei Jahren dem Gemeindekindergarten 13 Ar seines 15 Ar großes Streuobstwiesengeländes in der Thüringer Straße kostenlos als Spielfläche im Grünen zur Verfügung. Das sei in Absprache mit Schulsozialarbeiter Christian Parth geschehen. Der Kindergarten habe eine naturnahe Grünfläche in zentraler Ortslage gesucht. Nun habe ihn aber eine Bürgerin angesprochen mit der Bemerkung: „Bürgermeister muss man sein, um sein Grundstück vom Bauhof gemäht zu bekommen.“

Er selbst komme nicht dazu, das Grundstück so zu pflegen, dass die Kinder jede Woche dort einen Tag verbringen können, erklärte Rohm in der Gemeinderatsitzung. Er wollte deshalb, dass der Gemeinderat den Mäheinsatz des Bauhofes bewilligt. „Ich habe kein Problem damit“, erklärte Klaus Kressner.

Lars Ederer aber bemängelte, dass das Thema nicht als offizieller Punkt auf der Tagesordnung stand und man sich nicht darauf habe vorbereiten können. „Wir sollten uns an die Spielregeln halten“, meinte er.