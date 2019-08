„Dornröschen“ in Stuttgart genießen

Hardheim.Auf Initiative der VHS-Außenstelle Hardheim können am Freitag, 31. Januar, bis zu 30 Mitfahrer (je Sitzplatz 90 Euro in der Preisgruppe III) einen uneingeschränkten Blick auf die „Dornröschen“-Aufführung in der Staatsoper Stuttgart genießen.

Die Choreographie für das Ballett liegt in den Händen von Marcia Haydée (Musik von Peter Tschaikowsky, Bühne und Kostüme von Jürgen Rose). Die musikalische Leitung des Staatsorchesters Stuttgart hat James Tuggle inne.

Anmeldungen werden bis spätestens 31. August bei der VHS-Außenstelle Hardheim, Telefon 06283/ 8338, oder im Rathaus Hardheim, Telefon 06283/5851 entgegengenommen. Die Volkshochschul-Außenstelle Hardheim setzt einen Bus ein, der in Hardheim (Post) um 15.30 Uhr, in Höpfingen um 15.35 Uhr, in Walldürn um 15.45 Uhr, in Buchen um 15.55 Uhr und in Osterburken um 16.15 Uhr abfahren wird. Der Fahrpreis richtet sich nach der Teilnehmerzahl und wird im Bus erhoben. Z

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.08.2019