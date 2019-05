Drei Tage lang buntes Markttreiben

Hardheim.Das Hardheimer Sommerfest findet in diesem Jahr vom 24. bis 26. Mai statt. Es bietet wieder ein abwechslungsreiches Programm mit Rocknächten, Autoausstellungen, Kinderschminken, Wettbewerben, Flohmarkt, Aufführungen und Darbietungen auf der Showbühne sowie viel Musik. Feuerwehr, Pfadfinder und Verkehrswacht informieren über ihre Arbeit. Am Sonntag sind die Geschäfte geöffnet. Ein Kunsthandwerkermarkt findet in diesem ja keiner beim Sommerfest statt, da die Erftalhalle für die Wahlen an diesem Wochenende benötigt wird. Das Programm der drei Markttage im Einzelnen:

Freitag, 24. Mai

18.30 Uhr: Vergnügungspark auf dem Kirchplatz, Festbetrieb der Vereine auf dem Schlossplatz und großen Pausenhof der Schule.

19.30 Uhr: Eröffnung des Hardheimer Sommerfestes auf dem Schlossplatz mit Bieranstich durch Bürgermeister Volker Rohm. Die musikalische Umrahmung gestaltet die Musikkapelle Bretzingen. Grußworte sprechen Bürgermeister Volker Rohm, BdS-Vorsitzender Elmar Günther sowie Honoratioren aus Politik und Wirtschaft. Anschließend zünftige Musik bei einem kühlen Bier mit der Musikkapelle Bretzingen.

20 Uhr: Rocknacht. Im großen Pausenhof der Schule spielen „Glasgow Underground“ und „Trashflegel“, präsentiert von der Handballabteilung desTV Hardheim. Der Eintritt frei.

21 Uhr: Auf der Showbühne auf dem Schlossplatz musikalische Unterhaltung mit der Band „RockIT“ (Eintritt frei).

Samstag, 25. Mai

13.15 bis 15.45 Uhr: Radtour am Sommerfest. Die IG „Mühlenradweg Erftal“ bietet im Rahmen des Hardheimer Sommerfestes eine Radtour für alle Freizeitradler und Fahrradgruppen an. Treffpunkt ist um 13.15 Uhr auf dem Eirich-Parkplatz. Die Abfahrt erfolgt um 13.30 Uhr. Ende gegen 15.45 Uhr auf dem Schlossplatz.

14 Uhr: Allgemeiner Festbetrieb, Vergnügungspark, Krämermarkt und Autoausstellung.

14 bis 19 Uhr: Gegenüber dem Feuerwehrhaus auf dem Außengelände des Gemeindekindergartens Hüpfburg.

14 bis 18 Uhr: KWiN-Informationsstand zum abfallwirtschaftlichen Konzept im Neckar-Odenwald-Kreis. Kinderschminken und geflochtene (teilweise auf der Bühne) Haarsträhnen in schönen bunten Farben mit Perlen am Stand der FG „Hordemer Wölf“. Autoausstellung – die Hardheimer Autohäuser präsentieren die neuesten Modelle.

Ab 15 Uhr: Steh- und Straßencafé, Verkauf von Pfadfinder- und Outdoor-Ausrüstung, in der Jahnstraße bei der evangelischen Kirchengemeinde.

16 Uhr: Showbühne auf dem Schlossplatz Beitrag des Gemeindekindergartens „Kindervilla Kunterbunt“.

17 Uhr: Tanzvorführung der Jugend-Schautanzgruppe des SV Gerichtstetten auf der Showbühne.

18 bis 22 Uhr: Das Jugendhaus hat für die Jugendlichen geöffnet.

20 Uhr: Musikalische Unterhaltung mit der Band „Enjoy“ auf der Showbühne (Eintritt frei).

21 Uhr: Unterhaltung mit der Hardheimer Band „Screaming Slugs“ im großen Pausenhof der Schule, präsentiert von der TV-Handballabteilung (Eintritt frei).

Sonntag, 26. Mai

10 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst auf dem Schlossplatz.

11 bis 18 Uhr: Flohmarkt auf dem Eirich-Parkplatz und in der Langen Gasse.

Ab 11 Uhr: Allgemeiner Festbetrieb, Vergnügungspark, Krämermarkt und Autoausstellung.

11 bis 19 Uhr: Die Verkehrswacht Buchen präsentiert in der Schulstraße folgende Aktionselemente: Fahrsimulator, Gurtschlitten, Überschlagsimulator, Rauschbrillenparcours, Seh- und Reaktionstest.

11 bis 17 Uhr: Am Feuerwehrhaus Informationsstand der Feuerwehr und kleine Fahrzeugausstellung.

11 bis 18 Uhr: Autoausstellung, die Hardheimer Autohäuser präsentieren die neuesten Modelle. KWiN -Informationsstand zum abfallwirtschaftlichen Konzept im Neckar-Odenwald-Kreis.

Ab 11 Uhr: Steh- und Straßencafé, Verkauf von Pfadfinder- und Outdoor-Ausrüstung in der Jahnstraße bei der evangelischen Kirchengemeinde.

11 bis 18 Uhr: Kinderschminken und geflochtene Haarsträhnen in schönen bunten Farben mit Perlen am Stand der FG „Hordemer Wölf“.

11 bis 17 Uhr: Am Feuerwehrhaus Informationsstand und Fahrzeugausstellung der Freiwilligen Feuerwehr Hardheim.

12 bis 14 Uhr: Der Musikverein Schweinberg. unterhält auf der Showbühne

13 bis 19 Uhr: Gegenüber dem Feuerwehrhaus auf dem Außengelände des Gemeindekindergartens Hüpfburg.

13 bis 18 Uhr: Familien-Einkaufstag in den Hardheimer Geschäften mit vielen Aktionen und Attraktionen. Die Einzelhandelsgeschäfte haben geöffnet.

14 bis 18 Uhr: Aktion des Jugendhauses – Blumentöpfe verzieren und bepflanzen.

14.30 bis 15 Uhr: Auftritt der orientalischen Showtanzgruppe „Shaika“ mit modernen Showeinlagen von der orientalischen Tanzkunstschule Emel Akgül auf der Showbühne.

15.15 bis 15.30 Uhr: „Modenschau einst und heute“ auf der Showbühne (Jugendgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Hardheim).

16 bis 16.30 Uhr: „Wellvita-Show“ auf der Showbühne.

17.30 bis 20.30 Uhr: Musikalische Unterhaltung mit der Band „Burning-up“ auf der Showbühne (Eintritt frei).

Montag, 27. Mai

Ab 14 Uhr: Vergnügungspark auf dem Kirchplatz.

14.30 Uhr: Seniorennachmittag im Pfarrheim mit Aufführung eines Theaterstücks zur Kriminalprävention (Verein Dienst am Nächsten und Gemeinde Hardheim).

Bewirtung

Die Bewirtung während des Sommerfestes erfolgt durch: Förderverein der DLRG und DLRG Hardheim, Jugend der FG „Hordemer Wölf“, KjG, Tennisclub, TV-Abteilung Handball, Feldküche der Erftalstube mit DRK Hardheim.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.05.2019