Drei Tage lang spannende Spiele mit Teams aus der Region

Schweinberg.Der FC Schweinberg präsentiert auch zu Beginn des Jahres spannenden Hallenfußball und veranstaltet am Freitag, 4. Januar, Samstag, 5. Januar, und Sonntag, 6. Januar, in der Sporthalle des Walter-Hohmann-Schulzentrums in Hardheim seine traditionellen Hallenturniere.

Neben dem Karl-Baumann-Gedächtnisturnier und dem Helmut-Schmitt-Gedächtnisturnier stehen dabei die Jugendturniere für F-Junioren, E-Junioren, D-Junioren, C-Junioren und B-Junioren sowie Bambini-Spiele auf dem Programm. Die Jugendturniere finden bereits zum jeweils 19. Mal statt.

Die Turniertage starten am Freitag, 4. Januar, ab 11.30 Uhr mit den F-Junioren. Direkt im Anschluss sind ab 13.45 Uhr die C-Junioren an der Reihe. Den Tagesabschluss bilden am Freitag ab 17 Uhr die „Alten Herren“. Beim 29. Helmut-Schmitt-Gedächtnisturnier sind wieder einige Teams aus der Region am Start. Nach Abschluss der Vorrundenspiele treffen die beiden jeweiligen Gruppenersten im Halbfinale „über Kreuz“ aufeinander.

Nach dem Finale folgt schließlich die Siegerehrung und die dritte Halbzeit, die sich in den letzten Jahren ebenfalls über regen Zuspruch freute. Die E-Junioren eröffnen am Samstag, 5. Januar, ab 11 Uhr das Geschehen. Gegen 13 Uhr startet das Turnier der D-Junioren. Den Tagesabschluss bildet ab 16 Uhr ein Turnier der B-Junioren.

Der letzte Turniertag startet am Sonntag, 6. Januar, ab 10 Uhr mit den Bambini-Spielen. Das sportliche Highlight steht schließlich auf dem Programm: Das traditionsreiche Karl-Baumann-Gedächtnisturnier findet bereits in seiner 34. Auflage statt. Die Vorrundenspiele beginnen ab 13 Uhr, wobei sich zunächst sechs Mannschaften in einer Gruppe messen: FC Schweinberg, TSG Impfingen, TSV Höpfingen, FV Brehmbachtal, FC Külsheim und SpVgg Hainstadt. Nach Abschluss der Vorrundenspiele treffen die vier Erstplatzierten im Halbfinale aufeinander.

Nach dem Finale gegen 17.30 Uhr erfolgt die Siegerehrung des 34. Karl-Baumann-Gedächtnisturnier. Wie in jedem Jahr werden wieder der beste Spieler, der beste Torschütze sowie der beste Torhüter mit Sachpreisen prämiert. ce

