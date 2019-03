Drei Termine für die Kommunion

Hardheim.Die Erstkommunion steht in diesem Jahr unter dem Motto: „Lass uns lebendige Steine sein“ Seit November bereiten sich die Kinder auf ihr Erstkommunionfest vor. Begleitet werden sie von 23 Katecheten. Sie ermöglichen es, dass diese intensiven Begleitungen in Gruppenstunden möglich sind.

Die Erstkommunikanten in Hardheim am Sonntag, 28. April: Felix Böhrer, Mark Baumann, Soey Brennfleck, Mia Dittmann, Letizia Filonow, Pascal Gehrig, Frederik Göth, Anna Hauck, Miriam Kropf, Raphael Lang, Max Mackert, Sarina Meisel, Felix Herberich (Schweiz), Alina Peinl, Enrico Peinl, Leo Schwinn, Leonie Warkocz, Samuel Weihbrecht, Constantin Weltin, Antonia Wolf, Anjali Wolf, Johannes Bundschuh, Pauline Bundschuh, Julian Schmitt und Fabian Schmitt.

Die Erstkommunikanten werden am Sonntag, 31. März, im Familiengottesdienst um 10.30 Uhr in Hardheim vorgestellt.

Am Sonntag, 5. Mai, gehen in Höpfingen zur Erstkommunion: Nele Baumann, Jan Dörr, Marlene Dörr, Emily Eckert, Tim Greulich, Johannes Nied, Nico Schell, Emanuela Kqiraj und Mira Kilian.

Am Sonntag, 12. Mai, gehen in in Erfeld zur Erstkommunion: Mario Englert, Leonie Greß, Lukas Greulich, Lisa Münster, Marc Schenkel, Robin Würzberger, Marlon Fischer, Lea Löffler, Leonie Meisel, Ronja Meisel, Noah Faul, Paolo Fitz, Lina Haberkorn, Lars Böhrer, Emily Brauer, Bastian Bechtold, Simon Bechtold und Luisa Zuber.

