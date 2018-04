Drei Verletzte und 20 000 Euro Schaden

Anzeige

Weikerstetten.Bei einem misslungenen Überholmanöver wurden am Montagmittag drei Personen bei Weikerstetten leicht verletzt. Eine 57-Jährige war mit ihrem Audi A3 aus Richtung Schweinberg kommend in Richtung Tauberbischofsheim unterwegs. Im Auslauf einer langgezogenen Linkskurve scherte sie auf die Gegenspur aus, um den vor ihr fahrenden Lkw zu überholen. Dabei übersah sie offenbar den ihr entgegenkommenden Pkw eines 85-Jährigen. Die 57-Jährige versuchte noch auszuweichen. Beide Fahrzeuge streiften sich und drehten sich im Anschluss, wodurch der Audi von der Fahrbahn abkam und gegen eine Verdolung prallte. Die Fahrerin, der Fahrer und dessen 67-Jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 20 000 Euro.