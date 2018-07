Anzeige

Hardheim.Fertiggestellt ist die neue Unterstellhalle des DRK-Ortsvereins Hardheim für Fahrzeuge, die südlich des bestehenden Vereinsheims (links im Hintergrund) an der Querspange in den letzten Monaten entstanden ist. Rechtzeitig zum Hoffest am Sonntag, 29. Juli, wurde der Bau seiner Bestimmung übergeben. i.E./ Bild: Hans Sieber