DRK-Kreisverband hat die Talsohle durchschritten

Höpfingen.„Wir sind nur knapp der Insolvenz entgangen“: Die Situation des DRK-Kreisverbands Buchen war, wie Präsident Roland Burger verdeutlichte, dramatisch. Inzwischen befindet sich die Organisation wieder in ruhigerem Fahrwasser, was die am Freitag in der Höpfinger Obst- und Festhalle abgehaltene Generalversammlung unterstrich.

Präsident Roland Burger begrüßte die Rotkreuzfamilie und blickte nach dem Totengedenken auf die nicht nur im Nachgang turbulenten Jahre 2016 und 2017 zurück. „Wir befinden uns mitten in einer Neuausrichtung und kehren zum geordneten Betrieb zurück“, betonte er. Erst im April sei klar gewesen, wo der Kreisverband steht. Bis dahin konnten auch keine Tarifverhandlungen mit Kostenträgern geführt werden.

Kurz schilderte Burger die Vorgeschichte mit dem Weggang der früheren, zum 1. Januar 2018 durch den erfahrenen Rotkreuzler Joachim Herrmann ersetzten Kreisgeschäftsführerin Sigrid Schmidt, wobei man trotz alledem nie den Blick für die Haupttätigkeit verloren habe, was nicht zuletzt an den engagierten Ortsvereinen lag.