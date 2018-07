DRK-Ortsverein feiert Jubiläum

Anzeige

Hardheim.Mit dem Hoffest will sich der DRK-Ortsverein Hardheim der Bevölkerung präsentieren und für deren Unterstützung bedanken. Zugleich feiert die Hilfsorganisation ihr 115-jähriges Bestehen. Auf dem Vereinsgelände an der Querspange beginnt das Hoffest am Sonntag, 29. Juli, um 10 Uhr mit einem Frühschoppen; ab 12 Uhr werden Speisen aus der Feldküche und vom Grill angeboten. Eine Kaffee- und Kuchenbar rundet das Angebot ab.

Auf dem Gelände präsentiert das DRK sein Gesundheitsprogramm, während die Mitarbeiterinnen der „Apotheke an der Post“ Blutdruck- und Blutzuckermessungen anbieten. Die Polizei wird ebenfalls präsent sein und mit der „Alkohol-Rauschbrille“ zeigen, wie gefährlich Alkoholkonsum im Straßenverkehr ist. Mit Kinderschminken wird auch die jüngere Generation angesprochen.