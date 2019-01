Drückjagd im unteren Erftal

Hardheim.Die Gemeinde Hardheim und angrenzende Jagdreviere führen am Freitag,25. Januar, im Bereich Hardheim im unteren Erftal in Richtung Riedern eine Drückjagd durch, um der drohenden Afrikanische Schweinepest entgegenzutreten und die teilweise erheblichen Wildschäden in der Land- und Forstwirtschaft zu verringern. Die betroffenen Wälder werden zwischen 8 und 15 Uhr gesperrt. Waldbesucher, Brennholzselbstwerber und Privatwaldbesitzer sollen Waldspaziergänge sowie Arbeiten in den Wäldern um die Wolfsgrubehütte und in Richtung Leiterholzspitze während der genannten Zeit unterlassen. Durch die Jagd und die Geschwindigkeitsreduzierung auf der L 521 auf 30 km/h kommt es von 8 bis 15 Uhr zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs. Grundsätzlich muss auch auf angrenzenden Straßen in vermehrtem Maß mit plötzlich die Straße überquerenden Hunden und Wild gerechnet werden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.01.2019