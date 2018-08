Anzeige

Hardheim.Eine unbekannte Person hat am Samstag zwischen 8.30 und 22 Uhr ein E-Bike der Marke Kalkhoff samt Ladekabel von einem Grundstück im Triebweg in Hardheim entwendet. Das graue Rad des Modells Image B 27 im Wert von rund 2000 Euro war in einem Gartenpavillion abgestellt und wurde von einer unbekannten Person dort weggenommen.