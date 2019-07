Ehrenamtlich stark engagiert in Kirche, Kommunalpolitik und Sport

Höpfingen.Ein Mensch, für den das klassische Delta aus Kirche, Ehrenamt sowie beruflicher und politischer Verantwortung nach wie vor Bestand hat, ist Horst Saling. An diesem Donnerstag feiert der vielfältig engagierte und weithin geachtete Höpfinger seinen 65. Geburtstag.

Geboren wurde er am 18. Juli 1954 im südpfälzischen Schwanheim bei Annweiler am Trifels, wo er mit zwei Schwestern aufwuchs und ab 1971 den Beruf des Industriekaufmanns erlernte. Ab 1974 absolvierte er seinen Grundwehrdienst, was sein weiteres Berufsleben stark prägen sollte: Nach einer kurzen Rückkehr in seinen Lehrberuf führte sein Weg ihn im Oktober 1976 zurück zur Bundeswehr, wo Montabaur, München, Philippsburg, Idar-Oberstein und Tauberbischofsheim die ersten Stationen Salings militärischer Laufbahn waren.

Zusätzlich legte er in München 1981 die Abiturprüfung ab. Im badischen Frankenland wurde er 1993 sesshaft, als er an die Hardheimer Carl-Schurz-Kaserne versetzt wurde. Ein Jahr später bezog er das erste im Höpfinger Neubaugebiet „Heidlein“ gebaute Anwesen. 1998 wurde Horst Saling erneut nach Idar-Oberstein versetzt, kehrte jedoch 2001 an die Tauberbischofsheimer Kurmainz-Kaserne zurück und übernahm im selben Jahr die Auflösung des Walldürner Raketen-Artilleriebataillons 122. Tauberbischofsheim blieb die letzte berufliche Station des inzwischen zum Oberstleutnant beförderten Jubilars: Zum 31. Dezember 2004 wurde Horst Saling pensioniert.

Allerdings bedeutete dieser Tag keineswegs den Einstand eines beschaulichen Daseins, sondern den Startschuss in eine zweite, mit Aufgaben prall gefüllte Lebensphase: „Ein klassischer Nebenjob kam für mich nicht in Betracht, da diese zu Beginn der 2000er-Jahre rar gesät waren und ich nicht die Stelle eines anderen wegnehmen wollte“, stellt Saling klar.

So begann er eine beispielhafte Ehrenamts-Karriere und kandidierte zunächst für den Höpfinger Pfarrgemeinderat, dem er – wie auch dem Stiftungsrat der damals noch selbstständigen Pfarrgemeinde St. Ägidius – zunächst bis 2010 angehörte.

Mit Bildung der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland fungierte der Jubilar ab 2015 als stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsrats, den er nun seit Anfang letzten Jahres als Vorsitzender führt.

Auch im sportlichen Bereich zeigt der Jubilar Flagge. „1966 begann ich, im ASV Schwanheim Fußball zu spielen und legte 1992 die Schiedsrichterprüfung ab. Selbst spielen konnte ich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr und durch häufige Versetzungen konnte ich keinen Mannschaften angehören, wollte meinem Hobby jedoch treu bleiben“, blickt er zurück. Ab 2001 kamen seine Kenntnisse dem Fußballkreis Buchen zugute, in dem er seit diesem Zeitpunkt als Schiedsrichter-Obmann wirkte.

Gegenwärtig fungiert Saling seit 2010 als stellvertretender Kreisvorsitzender und Pate für jüngere Schiedsrichter, die er unmittelbar nach bestandener Prüfung bei ihren ersten Einsätzen unterstützt.

Zu seinen „Steckenpferden“ zählt – obgleich Horst Saling zu keiner Zeit einem Gremium angehörte – ebenso die Kommunalpolitik: Bereits 1976 füllte er seinen SPD-Mitgliedsantrag aus und zählte in seiner pfälzischen Heimat zu den Mitbegründern des SPD-Ortsvereins Lugertal. „Bundeskanzler Helmut Schmidt hat mich damals begeistert“, erinnert sich der agile Jubilar, der seit 1994 dem Höpfinger SPD-Ortsverein angehört und diesen zeitweilig als Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender führte. Aktuell bekleidet er den Posten des Schatzmeisters, den er auch im SPD-Kreisverbands Neckar-Odenwald innehat.

Federführend betreute er zudem den Wahlkampf des 2007 verstorbenen Walldürner SPD-Bürgermeisters Karl-Heinz Joseph. Sein Herz für Tiere spiegelte sich ferner zwischen 2006 und 2014 in seiner Tätigkeit als Vorsitzender des Tierschutzvereins Mosbach und Umgebung wieder.

Wie blickt ein so vielseitig engagierter Zeitgenosse wie Horst Saling in die Zukunft? Eine Frage, auf die der früher als Hobbyfotograf aktive, seine Freizeit gern an der Seite seiner Frau verbringende Jubilar eindeutige Worte findet: „Wichtig ist es, auch in schwierigen Phasen nie in Pessimismus zu verfallen. Ich hoffe, dass die Menschheit einen Weg findet, um die Erde lebenswert zu erhalten“, vertraut er den Fränkischen Nachrichten an, die sich auf diesem Wege den Gratulanten zum 65. Geburtstag mit besten Glück- und Segenswünschen anreihen. ad

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.07.2019