Ehrennadeln und Tanzabzeichen an FG-Aktive verliehen

Hardheim.In Zusammenhang mit der Jubiläumsprunksitzung der FG Hordemer Wölf am Samstag in der Erftalhalle (die FN berichteten) fanden diverse Ehrungen statt. Und zwar sowohl beim vorausgehenden Empfang im Schloss als auch in der Sitzung selbst. Es waren Ehrungen sowohl durch den Bund Deutscher Karneval (BDK), vertreten durch Repräsentanten des Narrenrings Main-Neckar, als auch durch die FG „Hordemer Wölf“.

Durch den Bund Deutscher Karneval wurden Marco Katzenmaier, Juliane op te Roodt, Peter Dörr und Hans Brüstle mit dem BDK-Verdienstorden in Gold, Bernd Spatz, Rudi Malcher mit dem BDK-Verdienstorden in Gold und Joachim Egenberger mit der höchstmöglichen Auszeichnung, dem BDK-Orden in Gold mit Brillanten ausgezeichnet. Ihre Verdienste wurden in der Laudatio gewürdigt:

Marco Katzenmaier: Eintritt in die FG „Hordemer Wölf“ 1990; Elferrat, Akteur in Showgruppen und in der Bütt, seit 1997 Beisitzer im Vorstand, von 2003 bis 2014 Präsident, seit 2014 Zweiter Vorsitzender, Umzugsleiter und Alterspräsident.

Juliane op te Roodt: Eintritt in die FG 1964, Gardemädchen, Trainerin ihrer Tochter Vanessa (Tanzmariechen) sowie unermüdliche Helferin (Wäsche, Schilder, Aufbau/Abbau).

Peter Dörr: Eintritt in die FG am 16. Oktober 1993, Elferrat, stellvertretender Kassier von 2009 bis 2012. über elf Jahre Tänzer im Männerballett von 2004 an, von 1999 bis 2009 Vorsitzender (zweitlängste Amtszeit nach Heinz Bernhard).

Hans Brüstle: Eintritt in die FG 1986, Elferrat, Wagenbauer (Brandenburger Tor im Maßstab 1:5), Büttenredner, Gestalter des Jahresordens und von 1991 bis 1999 Zweiter Vorsitzender.

Bernd Spatz: Er kam durch die Bundeswehr nach Hardheim und hat sich dort im Ehrenamt bleibende Verdienste erworben. Seit 1976 Mitglied bei der FG, Elferrat, 1984 bis 1987 Vizepräsident, danach bis 1997 als Beisitzer Mitglied des Vorstandes, lange Jahre Deko-Chef in der Erftalhalle. Die aktuelle Dekoration geht in ihren Grundzügen auf ihn zurück.

Bernd Spatz trat als Aktiver an Fastnacht zusammen mit Sepp Hans oder auch Joachim Egenberger auf. 2008 wurde er zum Ehrenmitglied ernannt und für seine Verdienste um die Hordemer Fastnacht 2003 mit dem Verdienstorden des Bundes Deutscher Karneval in Silber ausgezeichnet.

Rudi Malcher: Eintritt in die FG 1961, Hardheimer Original, 1974 und 1975 Ritter Wolf von Hardheim, 1984 bis 1990 Vorsitzender des Vereins, 1990 bis 2003 Vizepräsident. 2008 wurde er zum Ehrenmitglied ernannt und 1997 mit dem Verdienstorden des Bundes Deutscher Karneval in Silber ausgezeichnet.

Joachim Egenberger: Eintritt in die FG 1969, vielfach auf der Hardheimer Fastnachtsbühne unterwegs – mit seinen Brüdern, mit Willibald Mohr, mit Hanse Sepp (Duo „Elvetritsche“) und als Solist. Er ist der Einzige, der das Amt des Ritter Wolf dreimal ausübte: 1970/71 und 1972; 1973 bis 1979 Vizepräsident, 1990 bis 1999 Vorsitzender der FG (parallel zum Präsidentenamt), 1986 bis 2003 Präsident (Amtsinhaber mit der längsten Amtszeit). 2008 wurde er zum Ehrenpräsidenten ernannt und 1997 mit dem Verdienstorden des Bundes Deutscher Karneval in Gold ausgezeichnet.

Weitere Ehrungen

Präsident Daniel Weber nahm im Verlauf der Prunksitzung Ehrungen von Aktiven verschiedensten Alters vor. Diese haben sich im Laufe der Jahre regelmäßig als Mitwirkende in verschiedensten Gruppen eingebracht und Anteil an deren Erfolgen. Insbesondere die Aktiven, die ein Tanzabzeichen erworben hatten, wurden ausgezeichnet.

Tanzabzeichen in Bronze

Bambini: Emily Wintschel.

Kinderschautanzgruppe: Lara Beyer, Maya Wrobel, Jule Ederer, Letizia Filonow, Soey Brennfleck und Helena Weihbrecht.

Juniorengarde: Lena Beyer, Laeny Welenga und Johanna Weihbrecht.

Erftalhüpfer: Nico Beyer.

„Goldstück“: Anja Gress, Birgitt Brüstle, Diana Haas, Katja Lindemann, Melanie Grimm, Nicole Hellmuth, Sandra Erhard, Silke Malcher, Stefanie Imhof, Tanja Erhard, Tanja Lakeit, Corinna Müller und Susanne Fritsch.

Tanzabzeichen in Silber

Kinderschautanzgruppe: Eva Günther und Annabell Beuchert.

Juniorengarde: Sidney Grohs, Denise Heilig und Theresa Anton.

Wolfsgarde: Sophia Pahl.

Tanzabzeichen in Gold

Wolfsgarde: Shakira Hildenbrand.

Erftalhüpfer: Karsten Erhard. Z

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.02.2019