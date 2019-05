Ehrung für 40 Jahre öffentlicher Dienst

Hardheim.Sein Dienstjubiläum im öffentlichen Dienst feierte am Freitag Hauptmann Andreas Hofmann, der seit November 2014 als „Kommandant“ des Materiallagers auf dem Hardheimer Wurmberg wirkt. Oberstleutnant Peter Bartsch als Kommandant des Bundeswehrdepots Süd (Pfungstadt), dem das Hardheimer Materiallager auf dem Wurmberg untersteht, eröffnete die Feierstunde.

Im Hinblick auf bundes- und weltpolitische Ereignisse und Lichtgestalten des Jahres 1979 bezeichnete er die zurückliegenden vier Jahrzehnte als „Katzensprung in der Weltgeschichte und eine Zeit, die dennoch weit weg erscheint“. Im selben Jahr begann die berufliche Vita des gebürtigen Heilbronners Andreas Hofmann: Am 24. Mai 1979 nahm er bei der Stadt Heilbronn im damaligen Städtischen Klinikum am Gesundbrunnen eine Botentätigkeit auf. Diese war für Hofmann eher eine „Übergangslösung“ – altersbedingt konnte er erst zum 1. Oktober 1979 in die Bundeswehr eintreten. Seine Bundeswehr-Karriere begann in Bad Reichenhall, wo er bei der Gebirgsjägerbrigade 23 die Grundausbildung durchlief. Danach leistete er unter anderem seinen Dienst in der 2. Nachschubbataillon 10 im bayrischen Günzburg, wo er als Nachschubsoldat sowie als Umschlag- und Transportsoldat eingesetzt war.

Über 2500 Rekruten ausgebildet

Zwischen Oktober 1980 und September 1987 war er in Ellwangen/Jagst bei der Nachschubausbildungskompanie 7/10 als Gruppen- und Zugführer eingesetzt. In dieser Zeit bildete er über 2500 Rekruten in militärischen Grundfertigkeiten aus. Im Oktober 1987 nahm er an der Fachschule des Heeres für Wirtschaft (Darmstadt) seine Ausbildung zum Offizier des militärfachlichen Dienstes auf. Dort wurde er in zwei Jahren zum staatlich geprüften Betriebswirt mit Schwerpunkt auf Logistik ausgebildet. In Darmstadt absolvierte Hofmann auch seinen Offizierslehrgang, ehe er im Frühjahr 1990 seine erste Verwendung als Offizier beim Verteidigungskreiskommando 511 als Versorgungsoffizier antrat. 1992 wechselte er zum Militärischen Abschirmdienst. In diese Zeit fiel auch ein halbjähriger Auslandseinsatz beim Hauptquartier „Sfor“ in Sarajevo. Im Sommer 2009 kehrte Hofmann in die Logistik zurück und im Materiallager Königswinter bei Bonn das Kommando übernahm. Im November 2014 schließlich übernahm er das Materiallager auf dem Wurmberg in Hardheim, das er seither leitet. Allerdings nur noch begrenzte Zeit: Zum 1. Oktober 2019 wird Hauptmann Andreas Hofmann nach genau 40 Dienstjahren in der Bundeswehr in den Ruhestand gehen. Seine Zeit als Pensionär wird er im Südschwarzwald verbringen, wo er seit einigen Jahren lebt: Er plant, den Jagdschein abzulegen und fortan mit seinen Jagdhunden in diesem Bereich aktiv zu sein. Oberstleutnant Bartsch überreichte ihm mit besten Wünschen die Dankesurkunde.

In einem persönlichen Dankeswort nutzte Hauptmann Andreas Hofmann die Gelegenheit zu einer Rückschau, ehe Bürgermeister Volker Rohm sich auf die gute und unkomplizierte menschliche Zusammenarbeit berief. „Auch der Mensch Andreas Hofmann ist in Hardheim angekommen“, betonte das Gemeindeoberhaupt und ergänzte, dass in Hofmanns Amtszeit die Wiedereröffnung der Carl-Schurz-Kaserne und des Materiallagers verkündet wurden. ad

