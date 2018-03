Anzeige

Hardheim.Der Projektchor „Rückenwind“ entstand aus einer lockeren Gruppe von Kindern und Müttern, die regelmäßig Familiengottesdienste begleiteten. Nach dem Großprojekt, der Musicalaufführung „Ein Engel“ im Jahr 2000, gemeinsam mit Chören der Schulen und in Zusammenarbeit mit der Musikschule, wuchs die Gruppe und bekam auch schon bald ihren Namen. Nomen est omen: „Rückenwind“ will ein Chor für die Gottesdienstgemeinde sein, Stütze im Gesang und Hilfe beim Einführen des neuen geistlichen Liedgutes. Seit vielen Jahren wird er nun vom Chorleiterteam Andrea Rohm und Harald Löffler geleitet und hat sich sowohl in der Zahl der Mitglieder, als auch durch den oft vierstimmigen Gesang sehr erfreulich weiterentwickelt.

Die Grundintension der Chorformation istw es, ein möglichst niederschwelliges Angebot für Kinder und Erwachsene zu bieten, die gerne singen und sich aktiv in den Gottesdienst einbringen möchten. Dies bringt mit sich, dass bei den Proben am Samstag vor dem jeweiligen Sonntag mit Familiengottesdienst meist nur das Liedgut für den aktuellen Gottesdienst geprobt werden kann.

Am Samstag bestand nun die Möglichkeit, morgens neue Lieder getrennt in Männer und Frauenstimmen einzuüben. Am Nachmittag nutzten die Sänger das Angebot zur Stimmbildung und Zusammenführung der Stimmen durch Jochen Schwab, Chorleiter von „Maranatha“ und dem Chor durch verschiedene gemeinsame Projekte bekannt. Den Abschluss des Tages bildete ein gemeinsam gestalteter Wortgottesdienst, bei dem gleich die neu einstudierten Lieder gesungen wurden.