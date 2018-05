Ein Ort der Begegnung für jedermann

Anzeige

Hardheim.Als eine von 500 durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mit 10 000 Euro geförderten „LandInitiativen“ errichteten 15 Ehrenamtliche rund um Bernhard Berberich und Karl Kohout in den letzten Wochen eine Bouleanlage an den Hardheimer Sportanlagen an der Querspange.

168 ehrenamtliche Arbeitsstunden

Nicht ohne Stolz verweist Bernhard Berberich als Vorsitzender des Vereins „Dienst am Nächsten“ auf 168 ehrenamtliche Arbeitsstunden inklusive Erd- und Pflasterarbeiten, „wobei die Vor- und Nachbereitungen in dieser Zahl noch nicht enthalten sind“.

So konnte das Projekt nur wenige Tage vor der geplanten Einweihung am 26. Mai fertiggestellt werden. Lediglich eine Tafel mit den Boule-Spielregeln wird noch aufgestellt.