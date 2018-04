Anzeige

Hardheim.Seit 1972 pflegt die Realschule des Walter-Hohmann-Schulverbunds den Schüleraustausch mit dem „Collège Louis Pasteur“ der französischen Partnergemeinde Suippes. Sechs Jahre später und damit vor genau 40 Jahren wurde die offizielle Partnerschaftsurkunde überzeichnet. In der vergangenen Woche weilten wieder 18 Jugendliche aus Hardheim in Suippes; der nächste „Gegenbesuch“ in Hardheim ist für September 2019 geplant.

Das einwöchige Programm sah mit Fahrten in die Bischofsstadt Reims sowie nach Paris, wo eine Besichtigung des Louvre und eine Bootsfahrt mit Blick auf die wichtigsten Sehenswürdigkeiten stattfanden, einem mehrtägigen Workshop zu deutscher und französischer Popmusik, der Teilnahme am französischen Schulunterricht, einem deutsch-französischen Abend („Soirée au collège“), einer Führung in einem Museum zum Ersten Weltkrieg sowie einem in der jeweiligen Austauschfamilie verbrachten Wochenende mit individuell nutzbarer Freizeit zahlreiche Höhepunkte vor. Seitens des Walter-Hohmann-Schulverbunds wurden die Jugendlichen durch die Lehrkräfte Andreas Schnepf und Nadine Dedio betreut. Von französischer Seite organisierten Virginie Bujak und Laurent David. Die Heimreise ins Erftal wurde am Montag angetreten.

Andreas Schnepf spricht im Nachgang von einer „für alle Beteiligten sehr lohnenswerten und der Motivation förderlichen Woche“, die vor allem den Schülern interessante Einblicke in das französische Schulsystem ermöglichte. ad