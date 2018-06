Einblicke in das Funkhaus

Anzeige

Hardheim/Buchen.Mit dem Besuch des SWR-Funkhauses in Stuttgart erlebten die Teilnehmer der VHS-Fahrt in Stuttgart über mehrere Stunden hinweg ein spannendes Programm. Dank der kompetenten Begleitung erhielten die Besucher Einblicke in die tägliche bei Funk und Fernsehen und lernten die Sendeabläufe kennen.

Als erlebenswert und informativ erwiesen sich die einzelnen Bereiche mit Studios und sonstigen Einrichtungen, an denen auch die eine oder andere zufällige Begegnung mit bekannten Moderatoren des SWR möglich war. Zum Auftakt des Besuchs verdeutlichte eine Präsentation, dass der SWR die zweitgrößte Sendeanstalt des ARD ist. Dieser versorgt knapp 15 Millionen Menschen und erreicht die Menschen in ganz Deutschland. Der SWR erreicht allein mit seinen Hörerprogrammen täglich etwa sieben Millionen Hörer. Aus zahlreichen Studios, Regionalbüros und Korrespondentenbüros berichten Reporter in Radio, Fernsehen und Internet über das Geschehen in der Fläche. Großes Interesse zeigten die VHS-Teilnehmer an den Fernsehstudios und den dort vom SWR produzierten Sendungen wie „Baden-Württemberg aktuell“ und der „Landesschau“. Zum Abschluss konnten die Besucher ein angeregtes Gespräch mit Moderator Michael Matting führen, der sie an seinem reichen Erfahrungsschatz aus der Fernseharbeit teilhaben ließ. Z