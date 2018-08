Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr

Hardheim.Nach dem bestens gelungenen Ausflug der 57 an der DLRG-Ferienfreizeit teilnehmen den Jungen und Mädchchen am Mittwoch zur Burg Guttenberg mit Burgführung und dem Besuch des Abtenteuerspielplatzes in der Klinge/ Seckach gab es am Donnerstag nach dem Basteln am Morgen dann am Nachmittag den Besuch der Feuerwehr Hardheim mit einem beachtlichen Mannschafts - und Fahrzeugkontingent.

Die Akteure der Feuerwehr gestalteten dabei die Vielfalt der Tätigkeit der Feuerwehrleute in beeindruckender Form an verschiedenen Stationen auf dem Pausenhof des Walter-Hohmann-Schulzentrums, begeisterten die Kinder mit der Darstellung ihrer Tätigkeit und fanden mit dem Angebot und der Einladung zur Auffahrt mit der Drehleiter in über 50 Meter Höhe viel Anklang. Denn von den Höhen über der Schule bot sich ein erlebnisreicher Rundblick. Die Tätigkeit und die Maßnahmen bei den Einsätzen der Feuerwehr vermochten die zuständigen und höchst kompetenten Feuerwehrkameraden in aufschlussreicher, informativer und zudem unterhaltamer Weise den Kindern nahe zu bringen und so in sympathischer Weise für die Feuerwehr zu werben. Z

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.08.2018