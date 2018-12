Einbruch in Einfamilienhaus

Eichenbühl.Als Bewohner am frühen Dienstagabend zu ihrem Anwesen zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass bislang unbekannte Täter eingebrochen waren. Die Kripo sucht Zeugen der Tat. Die Täter verschafften sich zwischen Dienstagvormittag und dem frühen Dienstagabend gewaltsam Zutritt über eine Terrassentüre in ein Einfamilienhaus Im Scheibling. Die Einbrecher durchwühlten Schubladen und Schränke im Anwesen und konnten im Anschluss mit Schmuck als Beute unerkannt entkommen. Den Hauseigentümern entstand neben dem Entwendungsschaden Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen und sucht Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese sollen sich unter Telefon 06021/857-1732 melden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.12.2018