Hardheim.Auf „die Kunst des Tröstens“ kam beim ökumenischen Frauenfrühstück am Samstag Dr. Dagmar Kreitzscheck (Neckargemünd) zu sprechen. Ihr in sechs Teile gegliedertes Referat überzeugte durch seine feinfühlige und herzenswarme Gestaltung.

Zunächst hielt sie fest, dass Trost „sehr individuell und von Mensch zu Mensch verschieden“ sei. Außerdem habe er „immer leibliche Anteile und ist nie rein seelisch“. Trost spenden könne unterdessen jedoch nur, wer selbst getröstet sei und mitten im Leben stehe. Dabei soll die Frage im Vordergrund stehen, wer eigentlich zu trösten wäre und ob man selbst Trostgefühle empfindet, wenn man bemüht ist, sie anderen zu spenden.

„Wenn man den anderen tröstet, ohne zu wissen, ob er das wünscht, kann es schwierig werden“, betonte Kreitzscheck und riet dazu, nicht in „Eigenverantwortung“ tätig zu werden und sich selbst zu fragen, ob einem in der fraglichen Situation überhaupt selbst der Sinn nach tröstenden Worten stehe. „Schließlich geben wir es selbst oft ungern zu, trostbedürftig zu sein“, hielt sie fest und verglich aus dem Herzen kommenden Trost mit lapidaren, als „Vertröster-Sätze“ bezeichneten Phrasen. So müsse man sich in die Klage des Gegenübers versetzen können.

„Oft können wir aber schon trösten, indem wir einfach da sind und den Menschen in seinem Leiden wahrnehmen, was ihm Würde gibt“, erklärte die Referentin und rief dazu auf, sich nicht permanent mit seinem Leidensweg auseinander zu setzen oder ihm geradezu zwanghaft entfliehen zu wollen – im schlimmsten Fall drohen Depressionen.

„Trösten kann zwar kleine Fluchten aus dem Elend bedeuten, aber es gilt die Maxime ‚alles zu seiner Zeit’“, schilderte sie und verwies auf tröstliche Rituale etwa in Form von Gebeten oder dem Singen bekannter Lieder, was „eine emotionale Heimat schaffen und bieten kann“.

Mit dem Verweis auf christlich geprägte Formen von Tröstungen rundete Dr. Dagmar Kreitzscheck ihr Referat ab: „Die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod unter Gottes schützender Hand und der Glaube an einen Mensch gewordenen Gott können auch in Stunden des Abschieds Kraft spenden.“

Der Vortrag profitierte von ihrer Erfahrung als Klinik-Seelsorgerin: Gerade die aus dieser Zeit stammenden, in ihrem Charisma von „tiefsinnig-nachdenklich“ bis „amüsant“ einzustufenden Anekdoten und Geschichten rundeten neben „Murmelpausen“ zum Austausch eigener Gedanken das Frauenfrühstück ab.

Geschmackvoll untermalte das aus Rebecca (Cello) und Judith Weller (Geige) bestehende Instrumental-Duo mit der „Sonate in re-minore“ nach Arcangelo Corelli und dem „Andantino grazioso“ von Thomaso Giordani den Vormittag, der mit dem Bände sprechenden, gemeinsamen Abschiedslied „Gut, dass wir einander haben“ ausklang. ad

Mittwoch, 24.10.2018