Eine Wanderung durch Hardheims Geschichte

Hardheim.Trotz eisiger Temperaturen nutzen 15 Teilnehmer das Angebot des Bundes der Selbständigen Hardheim (BdS) zu einer Erlebnistour durch die Erftalgemeinde. Vorsitzender Elmar Günther begrüßte die Interessenten eingangs vor dem Erfapark, wo auch Tourführer Helmut Berberich kurz auf die Geschichte Hardheims einging.

Er stellte klar, dass Ritter Wolf und dessen Familie entgegen landläufiger Meinung niemals Raubritter gewesen seien. Unglücklicherweise habe sich kein einziger Epitaph eines der Herren von Hardheim erhalten, weshalb keine chronologischen Anker zur Genealogie erhalten seien. Kenntnisse über die Geschlechterfolge habe man nur immer im Zusammenhang mit Belehnungen oder Vertragsurkunden erhalten.

Schloss als Herrschaftsbeweis

Hans Jörg Wolf (Schreibname „Reinhart“), der Vater von Wolf, starb im Jahre 1550 zwei Jahre nach der Hochzeit mit Margarethe von Berlichingen. Er legte den Grundstock für ein herrschaftliches Leben in Hardheim, das er nach außen hin mit dem Bau des Schlosses auch zeigte. Sein Onkel Bernhard hatte im Dienste des Erzstifts von Mainz dagegen in der Geschichte weitaus mehr Spuren hinterlassen. So wird er 1533 als Viztum (Stadthalter) in Aschaffenburg, 1537 und 1539 als Amtmann zu Krautheim und 1544 als solcher in Miltenberg genannt und auch über zwei Ehen gibt es Nachweise. Sein Bruder Hans war Amtmann in Wertheim.