Eine Woche Programm für die Kinder

Anzeige

Das Gemeindeoberhaupt ließ sich dann von Florian Geiger, der zusammen mit Stefanie Albrecht und Nina Leuchs für die Lagerleitung verantwortlich ist, und in Anwesenheit des DLRG-Vorsitzenden Daniel Emmenecker über das Programm der Woche informieren.

Erfahrene Köchinnen

Dieses hatte am Montagmorgen mit den notwendigen Formalitäten, einem Rundgang und der Darstellung der Lagerregeln, mit Kennenlernspielen und dem Basteln der Tageskarten begonnen. Dann wartete auch schon das erste köstliche Mittagessen auf die Kinder. Für dieses zeichnen im Verlauf der gesamten Woche Karin Englert und Daniela Jodlowski als erfahrene und führende Köchinnen verantwortlich.

Danach und im Anschluss an den Besuch des Bürgermeisters widmeten sich die Kinder dann verschiedenen kurzweiligen Aktivitäten. In Anbetracht der nicht ganz sicheren Witterung wurden diese in die Turnhalle verlegt, wo das Team der Betreuer die Kinder aller einzelnen Gruppen bei einem einfalls- und abwechslungsreichen sportlichen Programm in Wettbewerbsform zu ehrgeiziger sportliche Aktivität herausforderte.

Für möglichst abwechslungsreiche Gestaltung dabei sorgten die auch im Verlauf der weiteren Tage der Ferienfreizeit zu freudigem Einsatz bereiten Betreuer Jan und Jule Adelmann, Maik Albrecht, Louis Beierstettel, Rosemarie Berlinger, Viktoria Bouslair, Pierre Ederer, Nils und Sina Eisenhauer, Daniel und Saskia Emmenecker, Lars Fleckenstein, Julia Göth, Michaela Hieser, Sabrina Hirt, Sebastian Hollerbach, Anne Keim, Kira Kremer, Nele Leuchs, Janine Oehring, Sophia Pahl, Gordana Pia Simic . Hanna Summ, Michelle Vogg und Hanna Zirkelbach.

Rallye und Ausflug

Dies am Dienstag bei der Ortsrallye, am Mittwoch beim Tagesausflug, am Donnerstag beim Basteln und dem Treffen mit der Feuerwehr, am Freitag beim Einrichten der Schlafplätze und bei der Wanderung nach Schweinberg und der Führung auf dem Bauernhof Mohr sowie bei der bei der Nachtwanderung und beim Mitternachtsbuffet.

Am Samstag ist dann nochmals Basteln angesagt, der Lagergottesdienst und zum Abschluss der Familiennachmittag, nach dem die Eltern ihre Kinder nach erlebnisreichen Ferientagen bei „Asterix und Obelix“ im Rahmen der Ferienfreizeit wieder in ihre Arme schließen werden. Z

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.08.2018