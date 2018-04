Einen bunten Melodienstrauß gebunden

Anzeige

Hardheim.Einen stimmungsvollen und heiteren Ausklang des Wochenendes garantierte dem Publikum am Sonntagabend das Ensemblekonzert der Musikschule Hardheim mit seinem bunten Melodienstrauß.

Musikschulleiterin Bärbel Mitsch freute sich in ihrer Ansprache darüber, dass trotz sommerlicher Temperaturen zahlreiche Gäste das „kleine, aber feine Programm“ genossen.

Bevor rein instrumentale Beiträge im Zentrum standen, eröffneten die „Singstrolche“ als Kinderchor der Musikschule das Programm. Beschwingt und fröhlich stimmten sie das Volkslied „Ein Jäger längs dem Weiher ging“ an, ehe die von Bärbel Mitsch am Flügel begleiteten jungen Sänger mit „Immer ich“ eine launige Hymne über das bewegte Leben eines begnadeten Pechvogels präsentierten: Nicht nur, dass er bei jedem Spiel verliert – er hat auch noch Löcher in den Zähnen, nasse Strümpfe und erleidet selbst im Schatten einen Sonnenbrand.