Anzeige

Hardheim.Einfach weitergefahren ist ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug, nachdem er am Freitag, im Zeitraum zwischen 15 und 16.30 Uhr einen geparkten Pkw auf einem Parkplatz an der Wertheimer Straße in Hardheim beschädigte. Der Unbekannte war gerade abwärts auf dem Weg in Richtung Ausfahrt. Die Schadenshöhe beträgt circa 200 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dem Fahrzeug geben können sollen sich unter Telefon 06281/9040 beim Polizeirevier Buchen melden.