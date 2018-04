Einfühlsam und immer gut gelaunt

Anzeige

Hardheim.Für 25 Jahre Arbeit im öffentlichen Dienst – davon die zurückliegenden zwei Jahre beim Krankenhausverband Hardheim-Walldürn – wurde am Freitag Sonja Heffner geehrt.

In seiner Laudatio ging Bürgermeister Volker Rohm auf die Vita der 1971 in Höpfingen geborenen Jubilarin ein. Nachdem sie 1989 die hauswirtschaftlich-pädagogische Berufsfachschule Buchen abschlossen hatte, durchlief sie ab 1990 die dreijährige Ausbildung zur Krankenschwester an der Wertheimer Krankenpflegeschule. 1993 nahm Sonja Heffner ihre Tätigkeit auf der chirurgischen Pflegestation der Rotkreuzklinik Wertheim auf. Nach der Geburt ihrer Söhne Robin und Marvin und dem Erziehungsurlaub setzte sie ihre Arbeit 2001 als Krankenschwester auf der chirurgisch-interdisziplinären Pflegestation fort.

Zurück ins Erftal und damit an das Hardheimer Krankenhaus führte ihr Berufsweg sie im Frühjahr 2016: Seit 15. April 2016 ist sie mit 50-prozentiger Arbeitszeit in der Aufnahmestation tätig.