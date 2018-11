Einheitlichkeit schaffen

In dem Artikel in der FN kommt die Problematik über die Anlage der Urnengräber nicht ganz zum Ausdruck. Es sollen auf drei aufgelassenen Gräbern (ehemals zwei Doppelgräber und ein Einzelgrab) zwölf neue Urnengräber angelegt werden. Das ist insoweit zu begrüßen, da die Nachfrage nach Urnengräbern steigt.

Es bedeutet aber auch, dass auf zirka einem ehemaligen Doppelgrab jetzt sechs Urnengräber derart angelegt werden, dass vom Zugangsweg aus gesehen je drei Urnengräber quer hintereinander liegen. Somit steht ein Angehöriger dann jeweils vor drei Gräbern. Auch die Grabpflege wird dadurch extrem schwierig.

Diese Planung ist wohl für die Gemeinde sehr kostengünstig. Die Anlage in dieser Art ist aber nicht würdevoll. Es sollte doch möglich sein, auf einem so großen Friedhof mit viel freier Fläche eine Anlage zu schaffen, bei der jeder Angehörige direkt vor dem Grab seiner Verstorbenen stehen kann. Wenn angeblich schon kein Kreis angelegt werden kann, so sollte doch eine einfache schlichte Reihe von Gräbern machbar sein.

Aus der Diskussion in der Gemeinderatssitzung ging nicht hervor, ob ein Entwicklungskonzept für den Friedhof vorliegt und wo eventuell weitere Urnengräber angelegt werden können. Sollen diese etwa auch wieder zwischen bestehenden Gräbern angelegt werden? In Hardheim selbst gibt es einen „Masterplan“ für den Friedhof, deshalb sollte man auch für die Ortsteile ein Entwicklungskonzept für die Friedhöfe erarbeiten, um Einheitlichkeit zu schaffen, da auch die Gebühren für die Bestattung in allen Ortsteilen gleich sind. Es ist nicht einzusehen, dass in Hardheim für die Urnengräber eine schöne Anlage geschaffen wurde und in den Ortsteilen ein Flickenteppich entsteht.

In so einer sensiblen Angelegenheit hätte man die Bevölkerung doch vielleicht vorher in einer Bürgerversammlung informieren sollen um die Anregungen und Wünsche zu berücksichtigen, so dass eine einvernehmliche Lösung erzielt werden kann.

