Einkaufswagen nicht gesichert?

Hardheim.Möglicherweise durch einen nicht gesicherten Einkaufswagen wurde am Freitagabend auf einem Discounterparkplatz in der Hardheimer Ignaz-Schwinn-Straße ein VW-Touran beschädigt. An dem VW, der von 17.50 Uhr bis 18.30 Uhr auf dem Parkplatz stand, war das Glas der hinteren rechten Beleuchtungseinrichtung gesprungen. Aufgrund der weiteren kleineren Beschädigungen an der Stoßstange wird von einem Einkaufswagen als Verursacherfahrzeug ausgegangen, so der Polizeibericht. .

© Fränkische Nachrichten, Montag, 31.12.2018