Hardheim.Die Franziskanische Gemeinschaft der Region Odenwald-Tauber hält einen Einkehrtag am 27. September im Pfarrheim Hardheim am Donnerstag, 27. September von 9 bis etwa 16.30 Uhr. Referent ist Pater Josef Bodensteiner aus Würzburg. Thema: „Lass dich an Gott erinnern – der Sonnengesang“.

Programm: 9 Uhr Eintreffen und Stehkaffee, 9.30 Uhr Morgenlob, 10 Uhr Vortrag, 10.45 Uhr Pause, 11 Uhr Vortrag, 12 Uhr Mittagessen, ab 13 Uhr Beichtgelegenheit, 14.30 Uhr Abschlussgottesdienst als Tischmesse, 15.30 Uhr Kaffee. Willkommen sind alle, die einen besinnlichen Tag im Geist des heiligen Franziskus verbringen wollen. Gäste aus allen Gemeinden der Seelsorgeeinheit sind willkommen. Anmeldung bei Diakon Franz Greulich, Telefon 0 62 83 / 86 76, E-Mail: diakon.greulich@t-online.de

