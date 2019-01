Einsatz für das Gemeinwohl gewürdigt

Hardheim.Es ist in Hardheim Tradition, dass beim Neujahrsempfang verdiente Bürger von der Gemeinde geehrt werden. So wurde auch in diesem Jahr auf Beschluss des Gemeinderates an vier Personen eine Bürgermedaille verliehen. Und zwar in Bronze an Manfred Böhrer, Erich Hornbach und Bernhard Schmitt sowie in Silber an Armin Münster, der allerdings berufsbedingt nicht anwesend sein konnte.

Bürgermedaille in Bronze

Manfred Böhrer: Der gebürtige Höpfinger bringt sich in seit vielen Jahren auf verschiedenen Ebenen nachhaltig ein. Als ehemaliger Polizist widmet er sich auch nach seiner Pensionierung weiter ehrenamtlich der Verkehrserziehung und Verkehrssicherheit. Böhrer initiierte den Verkehrstag für Drittklässler, leitet Motorrad-Sicherheitstrainings, führt Motorradtouren und setzt sich als Mitbegründer und Vorsitzender der IG „Mühlenradweg“ für den Ausbau des Radwegenetzes im Erftal ein. Weitere ehrenamtliche Aktivitäten: Gemeinderat der SPD-Bürgerliste seit 14 Jahren, seit vier Jahren Fraktionsvorsitzender und haushaltspolitischer Sprecher, seit 1980 Jedermann-Turner, Mitglied in den Fußballabteilungen des TV Hardheim (zehn Jahre Jugendtrainer) und TSV Höpfingen (Spieler der AH-Mannschaft) sowie Engagement im Rahmen der Gemeindepartnerschaften.

Erich Hornbach: Er ist mit Leib und Seele Feuerwehrmann und hat in verschiedenen Bereichen wertvolle Akzente für das Gemeindeleben in Bretzingen gesetzt und zum Zusammenhalt der Vereins- und Dorfgemeinschaft beigetragen: Von 2004 bis 2014 als Ortschaftsrat, von 1994 bis 2009 als Abteilungskommandant der Feuerwehr und zusätzlich von 2004 bis 2017 als Vorsitzender des Fördervereins der Feuerwehr. In der „GbR Bretzinger Vereine / Bockbierfest“, dessen Ehrenvorsitzender er heute ist, hat Erich Hornbach viele Jahre an vorderster Stelle Verantwortung übernommen und dazu beigetragen, das Bretzinger Bockbierfest zu dem größten überregional bekannten und besuchten Event zu entwickeln.

Bernhard Schmitt: Sein handwerkliches Können als Schreiner kommt nahezu allen Schweinberger Vereinen zugute. Ebenso seine Hilfsbereitschaft und seine humorvolle und freundliche Art, mit der er das Vereinsleben nachhaltig bereichert. Besondere Aktivitäten: Seit 44 Jahren aktives Mitglied und „Rhythmusgeber“ im Musikverein, seit 2001 stellvertretender Vorsitzender sowie seit 2018 Ehremitglied. Schmitt trägt wesentlich zur Pflege des Kulturguts der Blasmusik und zur Brauchtumspflege an Fastnacht bei. Seit 35 Jahren ist er aktives Mitglied der FG „Lustige Vögel“, davon fast 25 Jahre Vorstandsmitglied, Elferrat, und über zehn Jahre zweiter Vorsitzender. Auch die „Schlossbergeulen“ schätzen seine Stimme und Mimik bei ihren Auftritten.

Bürgermedaille in Silber

Armin Münster: „Mit seinem Engagement im beruflich-gastronomischen Bereich und auch im ehrenamtlich touristischen Bereich verhilft er Hardheim zu einem Alleinstellungsmerkmal in der Region“, so Bürgermeister Volker Rohm in der Laudatio. Der gebürtige Hardheimer hat durch die Verbindung seiner Vorfahren zur Wohlfahrtsmühle das Handwerk des Hoteliers und Koch in namhaften Restaurants erlernt. Als Geschäftsführer entwickelten der Gourmet-Koch und seine Frau Sabine das Waldhotel zu einem gehobenen und gerne aufgesuchten gastronomischen Betrieb, spezialisiert auf Produkte aus der Region, welcher mit zahlreichen Auszeichnungen in Restaurantführern und Preisen bedacht ist. Weitere Aktivitäten Münsters: Als passionierter Jäger Mitglied des Hegerings, Parforcehorn-Bläser, Mitglied der Projektgruppe „Freizeit, Urlaub und Fremdenverkehr“ der Gemeinde, Mitbegründer und Vorstandsmitglied der IG „Mühlenradweg“ und Mitgestalter des Erftal-Mühlen-Radweges. i.E.

